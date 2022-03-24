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Матери России объединились и начали требовать вернуть своих детей домой

24 марта 2022, 12:06

Они требуют хоть какой-то информации о своих детях и братьях, которых отправили на войну в Украину.

Россия, военные, шеврон, российские военные, Донбасс, потери
Матери России стали объединяться и требовать вернуть своих детей домой / radiosvoboda.org

С каждым днем сообщения о смерти российских солдат получают все больше их матери. Поэтому те, чьи дети остались живы, требуют немедленно вернуть их сыновей обратно.

Похоронки из Украины начали делать свое дело, сообщил советник руководителя МВД Антон Геращенко

"Матери России стали объединяться и требовать вернуть своих детей домой. Продолжим с утроенными усилиями посылать в путинско-фашисткую РФ правду, про то сколько русских парней были уничтожены в Украине по прихоти их бесноватого диктатора", - написал Геращенко на своей страничке в Facebook.

Так, в Карачаево-Черкесии женщины перекрыли движение на мосту через реку. Таким образом они требовали хоть какой-то информации о своих детях и братьях. Тех, кто сейчас сражается в Украине и не выходит на связь.

20 марта шесть женщин перекрыли проезжую часть на мосту через реку Хуса, расположенную на станице Зеленчукской Карачаево-Черкесии. Возмущенные матери остановили движение транспорта, чтобы выразить свой протест.

Женщины требуют предоставить информацию о родных, проходящих службу по контракту в/ч-01485 Министерства обороны России. Матери отмечают, что их родных из воинской части отправили воевать в Украину. С того времени они не выходят на связь.

Читайте такжеРоссия ежедневно несет сумасшедшие потери в Украине: в западной разведке предоставили цифрыЖенщин задержали правоохранители. На 29-летнюю Айшат Кипкееву, 35-летнюю Фатиму Кипкееву, 29-летнюю Альбину Гочияеву, 55-летнюю Асият Гочияеву, 61-летнюю Патию Байчорову, а также 30-летнюю Лилию Гочию уже составили административные протоколы.

Напомним, в северных районах Украины бойцам украинской армии удалось частично захватить, а частично уничтожить колонну российской оккупационной армии.

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