УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Местные выборы в Грузии: результаты экзит-поллов дают противоположные оценки

30 октября 2021, 21:39
Прослушать новость
Остановить

Данные экзитпола компании GORBI по заказу провластного телеканала Имеди имеют прямо противоположные результаты.

Грузия, выборы
Результаты экзит-поллов выборов в Грузии / apsny.ge

В субботу, 30 октября, в Грузии завершился второй тур местных выборов - избирали мэров крупнейших городов: Тбилиси, Батуми. Кутаиси, Зугдиди и Поти, сообщает Эхо Кавказа.

В то же время экзитполы, проведенные по заказу телеканалов, дают противоположные оценки. В частности, первыми обнародовали данные экзитпола компании Anova по заказу оппозиционной телекомпании Мтвари. Согласно экзитполу, кандидаты от партии экс-президента Михаила Саакашвили побеждают во всех пяти крупнейших городах страны.

При этом данные экзитпола компании GORBI по заказу провластного телеканала Имеди имеют прямо противоположные результаты - во всех городах побеждают кандидаты от правящей партии Грузинская мечта.

Читайте такжеГрузия "сдала" Зеленского из-за ареста Саакашвили

Местные выборы в Грузии

2 октября в Грузии прошли муниципальные выборы, на которых победила правящая партия Грузинская мечта с 46,69%. Оппозиционная партия Единое национальное движение набрала 30,7% голосов. Также высокий показатель получила партия За Грузию - 7,8%.

Ранее Главред сообщал о том, что рядом с одним из избирательных участков Тбилиси напали на кандидата в мэры столицы Грузии Ника Мелия. Один из неизвестных подбежал к оппозиционеру со спины и ударил.

Инцидент произошел после отключения электроэнергии на избирательном участке №71 в Тбилиси. Незадолго до отключения, наблюдатель оппозиционной партии Единое национальное движение Георгий Ониани заметил вброс бюллетеней в урну.

viber
экзит-полы выборы мэра новости Грузии
Сейчас вы просматриваете новость «Местные выборы в Грузии: результаты экзит-поллов дают противоположные оценки». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Значение имени Андрей: характер, судьба, совместимостьЗначение имени Андрей: характер, судьба, совместимость Горит, но не греет: украинцы жалуются на "холодный" газ, в чем проблемаГорит, но не греет: украинцы жалуются на "холодный" газ, в чем проблема COVID-вакцинация не поможет: украинцам назвали сроки резкого ухудшения ситуацииCOVID-вакцинация не поможет: украинцам назвали сроки резкого ухудшения ситуации Мать нашла тело дочери: в Хмельницкой области изнасиловали и убили молодую женщинуМать нашла тело дочери: в Хмельницкой области изнасиловали и убили молодую женщину Энергетический удар РФ: Москва прекращает поставки антрацита в УкраинуЭнергетический удар РФ: Москва прекращает поставки антрацита в Украину
21:39

Местные выборы в Грузии: результаты экзит-поллов дают противоположные оценки

20:58

"Освятил" кулаком: в Киеве священник ПЦУ избил женщину из-за собаки и русского языка Видео

20:55

В России учительница угрожала "расстреливать у стенки" детей

20:28

"Армагеддон" в очередях на вакцинацию: киевляне устраивают стычки и ссоры Видео

20:22

Эксперты рассказали, как отличить свежее мясо курицы от залежавшегося

Реклама
20:03

Локдаун в Киеве с 1 ноября: Кличко объявил о рейдах в транспорте и пригрозил штрафами Видео

19:46

Еще один либеральный огурец проквасился окончательно мнение

19:36

В Грузии на выборах избили оппозиционера

19:32

В моду на зиму 2022 вернулась завораживающая стрижка на средние волосы в стиле загадочных 70-х Фото Видео

19:18

Под Киевом подросток упал с моста на фуру: мать не верит в версию копов о самоубийстве

19:08

В ВСУ объявили о выводе войск Украины из Старомарьевки после гуманитарной акции Видео

18:54

В Киеве от коронавируса скончались известные супруги-писатели

18:27

В Сумах напали на журналистов канала НАШ, оператора облили кофе

18:25

COVID-вакцинация не поможет: украинцам назвали сроки резкого ухудшения ситуации Видео

18:10

Новый год без снега и морозы: Украину в зимние праздники накроют холода

17:56

Гороскоп на 31 октября 2021 для всех знаков Зодиака: убытки, грандиозные перемены или козни недругов Видео

17:22

Старомарьевка под контролем Украины: комбриг ВСУ раскрыл детали операции Видео

17:11

2 года лишения свободы или штраф: за Надежду Савченко и ее сестру взялось МВД Видео

16:37

Дипскандал с Польшей: Варшава заявила о дискриминации поляков, Киев резко ответил Видео

16:32

Лорак в бикини повиляла упругими ягодицами на камеру и показала внушительных размеров грудь

Реклама
16:19

Киев захлестнул бум массовой вакцинации от COVID-19: люди столпились в очередях за прививкой Видео

15:59

"Я – мажор, вы – бомжи": всплыли шокирующие факты о виновнике смертельного ДТП в Харькове Видео

15:45

Миллион украинцев получают минимальную пенсию: на сколько ее собрались повысить

15:39

Импорта электроэнергии из Беларуси и России в Украину с 1 ноября не будет - Герус

15:20

Атака мощного антициклона: Украина "утонет" в тумане, температура упадет до -8° Видео

15:03

Пациенты показали адские условия содержания годовалого ребенка-сироты в больнице Запорожья

14:48

РФ прикрутила газовый краник: прекращена прокачка в ЕС через Польшу Видео

14:29

"Не имеем претензий и обид к Коле": сестра пострадавшего в ДТП в Харькове высказалась о ситуации Видео

14:19

Кому нельзя делать прививку от коронавируса: полный список противопоказаний по всем вакцинам Видео

14:02

Умирают даже молодые: инфекционист рассказал, чем опасны осложнения после коронавируса

14:02

Зеленский анонсировал полную реставрацию Одесского художественного музея по программе "Большая стройка"

13:11

Набросился с кулаками и спустил с лестницы: на Хмельнитчине муж поймал на горячем жену с любовником

12:58

Экстремальная магнитная буря в 7 баллов на Хэллоуин: как пережить Видео

12:44

Пенсии в Украине вырастут: кто получит доплаты уже в ноябре

12:42

В тюрьму на 8 лет: украинцев будут жестко наказывать за подделку ковид-сертификатов Видео

12:40

2022 – год какого животного по восточному календарю и в чем его встречать

12:19

"Могилы роют и ночью": потерявший мать из-за COVID-19 одессит показал видео с кладбища города

11:56

Скандал Гвоздевой и Melovin на "Танцях з зірками" не утихает: хореограф сделала еще одно заявление

11:24

Желающие вакцинироваться взяли медиков в заложники: детали скандала в Ивано-Франковске

11:16

Лунный календарь стрижек на неделю 1-7 ноября: удачные дни для новой прически и маникюра

Реклама
11:08

Во Львове мать оставляла без присмотра голодного и больного 6-летнего ребенка на ночь в гостинице Видео

10:28

"Не доживет до утра – кончился кислород": украинка каждый день спасает больную коронавирусом мать Видео

10:19

Почему выпадают волосы и что делать в домашних условиях Видео

10:02

Локдаун в Киеве будет действовать только для тех, кто не вакцинировался - Кличко Видео

09:20

Врач рассказал, кто наиболее уязвим к штамму "Дельта": "Болезнь прогрессирует вдвое быстрее"

09:08

Сделал четыре прививки: Савик Шустер "подцепил" коронавирус

08:57

Значение имени Андрей: характер, судьба, совместимость

08:50

Гороскоп на 30 октября 2021 для всех знаков Зодиака: денежные поступления или кардинальные перемены Видео

08:45

"Неужели вы не видите, что это проблема всей страны?": Комаровский высказался о ДТП в Харькове

08:19

Коронавирус в Украине вошел в раж: за сутки зафиксировали еще более 26 тысяч случаев заражения Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять