Местные выборы в Грузии: результаты экзит-поллов дают противоположные оценки

Результаты экзит-поллов выборов в Грузии / apsny.ge

В субботу, 30 октября, в Грузии завершился второй тур местных выборов - избирали мэров крупнейших городов: Тбилиси, Батуми. Кутаиси, Зугдиди и Поти, сообщает Эхо Кавказа.

В то же время экзитполы, проведенные по заказу телеканалов, дают противоположные оценки. В частности, первыми обнародовали данные экзитпола компании Anova по заказу оппозиционной телекомпании Мтвари. Согласно экзитполу, кандидаты от партии экс-президента Михаила Саакашвили побеждают во всех пяти крупнейших городах страны.

При этом данные экзитпола компании GORBI по заказу провластного телеканала Имеди имеют прямо противоположные результаты - во всех городах побеждают кандидаты от правящей партии Грузинская мечта.

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Местные выборы в Грузии

2 октября в Грузии прошли муниципальные выборы, на которых победила правящая партия Грузинская мечта с 46,69%. Оппозиционная партия Единое национальное движение набрала 30,7% голосов. Также высокий показатель получила партия За Грузию - 7,8%.

Ранее Главред сообщал о том, что рядом с одним из избирательных участков Тбилиси напали на кандидата в мэры столицы Грузии Ника Мелия. Один из неизвестных подбежал к оппозиционеру со спины и ударил.

Инцидент произошел после отключения электроэнергии на избирательном участке №71 в Тбилиси. Незадолго до отключения, наблюдатель оппозиционной партии Единое национальное движение Георгий Ониани заметил вброс бюллетеней в урну.