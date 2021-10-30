В Грузии на выборах избили оппозиционера

В Грузии избили оппозиционера / facebook.com/Nika.Melia5

Рядом с одним из избирательных участков Тбилиси напали на кандидата в мэры столицы Грузии Ника Мелия. Один из неизвестных подбежал к оппозиционеру со спины и ударил, сообщает издание Эхо Кавказа.

Инцидент произошел после отключения электроэнергии на избирательном участке №71 в Тбилиси. Незадолго до отключения, наблюдатель оппозиционной партии Единое национальное движение Георгий Ониани заметил вброс бюллетеней в урну.

В участок прибыл кандидат в мэры и глава оппозиции Ника Мелия, а также один из лидеров правящей партии Грузинская мечта Бека Давитулини. После этого ситуация накалилась, неизвестные выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес Мелия, а один из них подбежал со спины к нему и ударил.

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Задержание Саакашвили в Грузии

Политика арестовали в Тбилиси 1 октября, за день до местных выборов, в которых участвует основанная им партия. Экс-президента Грузии посадили в колонию в Рустави для отбывания вынесенного ему на родине заочного приговора.

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Накануне появилась информация, что состояние Михеила Саакашвили сильно ухудшилось в тюрьме после объявления голодовки. Как сообщила представитель "ЕНД" Анна Цитлидзе, арестант сильно похудел и едва передвигается.

Между тем его сторонники 14 октября вышли на улицы Тбилиси. Более 50 000 человек требовали выпустить Саакашвили, однако митинг завершился мирно.