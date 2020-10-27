Мощный взрыв на танкере РФ: всплыли жуткие подробности

Обнаружили останки членов экипажа на российском танкере

В Азовском море, где в минувшую субботу произошел взрыв и затонул российский танкер Генерал Ази Асланов, обнаружили останки членов экипажа

"В Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте Следкома России сообщили, что обнаружили останки членов экипажа танкера Генерал Ази Асланов, потерпевшего крушение в Азовском море. В ведомстве отметили, что назначили генетические экспертизы, чтобы установить личности погибших", - сообщили в Крым.Реалии.

Отмечается, что на месте происшествия продолжает работать следственная группа, в числе которой следователи Краснодарского следственного отдела на транспорте и криминалисты с опытом расследования подобных событий. Расследование уголовного дела продолжается.

Взрыв в Азовском море – о чем сообщалось ранее: