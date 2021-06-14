Мощный взрыв в Новосибирске: взлетел в воздух резервуар с толпливом, есть пострадавшие

В Новосибирске прогремел мощный взрыв / Интерфакс

На газовой заправке для автототранспорта в Новосибирске сегодня прогремел мощный взрыв, в результате пострадало 22 человека, 8 из них находятся в тяжёлом состоянии. Взрыв был такой силы, что отбросил цистерну на несколько сотен метров прямо на убегающих людей.

Взрыв произошел возле газовой заправки для автотранспорта в Новосибирске, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По словам собеседника агентства, пострадали восемь человек, в том числе двое пожарных.

Взрыв произошел на складе на Гусинобродском шоссе, пожар перекинулся на территорию заправки.

Сохраняется угроза взрыва заправки, добавил он.

Информацию о пожаре на автозаправочной станции в Новосибирске подтвердили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС по региону. По его словам, на месте пожара слышны взрывы.

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Взлетел на воздух резервуары с топливом, гриб от взрыва был виден с расстояния нескольких километров. Через семь минут первые пожарные расчеты были на месте происшествия. Пожару, площадь которого составила около 500 кв. м., был присвоен третий ранг сложности. На месте развернут штаб по ликвидации пожара. По рассказам спасателей, тушение осложняется непрекращающимися взрывами газовых баллонов и емкостей с топливом, а также плотным задымлением.

Гусинобродское шоссе перекрыта сотрудниками ГИБДД.

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