"Можешь купить цветы на похороны": в Италии сожитель сжег украинку, спасавшуюся от войны

В Италии сожитель сжег украинку, спасавшуюся от войны / obozrevatel.com

В Италии сожитель жестоко убил молодую украинку, которая приехала туда с маленькой дочкой прятаться от войны.

Парень устроил пожар в квартире, где жила 23-летняя девушка с ребенком, и бросил их там вдвоем. Малышку чудом спасла соседка, а мама не выжила, пишет "Обозреватель".

Личная жизнь не складывалась

10 марта в небольшой квартире Неаполя в районе рынка во время пожара погибла 23-летняя Анастасия Бондаренко из Хмельницкого. Молодая мама приехала туда 1 марта вместе с 5-летней дочкой спасаться от войны.

Как рассказала знакомая девушки, Анастасия встречалась с молодым человеком, 26-летним Дмитрием Трембачем, который жил в Киеве. Парень давно ездил на заработки в Европу, занимался строительством, у него был неплохой доход.

У самой Анастасии личная жизнь не складывалась.

"Она выросла в очень простой бедной семье. Рано вышла замуж, ее муж оказался из богатой семьи. Казалось бы, Настя выиграла в лотерею. Но не тут-то было. Супруг ее бил, а свекруха мягко говоря недолюбливала. Она постоянно придиралась к ней, то ей духи ее не нравились, то еще что-то. Они расстались с первым мужем, Настя с дочкой ушли", – говорит знакомая.

Новый любимый человек и переезд в Италию

Через некоторое время Настя встретила Дмитрия, он был на три года ее старше. Стала ездить к нему в Киев. Говорила, что он хороший, водил ее в рестораны, делал подарки.

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Хотя еще одна подруга девушки рассказала, что Дмитрий никому не нравился.

"Он был не совсем адекватный. Никогда не забуду, как однажды мы сидели в ресторане, Настя решила выйти покурить, взяла сигарету. А этот Дима не хотел, чтобы она курила. Так он сигарету об нее затушил", – вспоминает подруга.

Летом прошлого года у Дмитрия возникли проблемы с правоохранителями. Он оказался в розыске из-за наркотиков. "Настя дала ему все свои сбережения для того, чтобы он уехал в Италию. И она решила тоже ехать с ним. Я узнала об этом уже в последний момент, когда они чуть ли не садились в автобус. Она так его спасала, потому что влюбилась. Они уехали, а вернулись уже в ноябре", – говорит подруга.

Когда 24 февраля началась война, Настя решила ехать к Дмитрию в Италию, переждать там войну. И взяла дочку с собой.

Молодые люди арендовали комнату в доме, по соседству жили такие же заробитчане и мигранты.

Также подруга вспоминает, что 8 марта разговаривала с Настей по телефону: "Я спросила как у нее дела. Она не могла откровенно говорить, потому что он был в доме, он не любил, чтобы она со мной общалась, потому что я на нее влияла. Она сказала кратко: "Да не очень, не так как хотелось".

Читайте такжеСтарый итальянец зверски убил жену-украинкуОднако 10 марта между ними произошел скандал. Причем подружка говорит, что утром набирала Настю, та ответила, что только что проснулась и чуть позже перезвонит. Но так и не перезвонила, а через два часа ее не стало.

Хотела уйти

Как рассказывали на суде в Италии, когда выбирали меру пресечения для Дмитрия, Анастасия хотела от него уйти. Причиной были его ревность и жесткий характер. Он также бил Анастасию и был недоволен, что она приехала в Италию.

Настя была в душе, когда Дмитрий разлил на полу в небольшой кухне бензин и поджег помещение. Получилось так, что маленькая дочка украинки оказалась в одной стороне квартиры, а Настя была заблокирована в ванной. Между ними быстро выросла стена дыма и огня.

На суде дочка рассказала, что она первой заметила огонь. Дима в это время сидел в другой комнате с планшетом и был спокоен. Он не помогал им с мамой спасаться. Девочка молила о помощи, но он ушел. Девочка бросилась звать на помощь соседей.

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Одна из соседок услышала ее. Женщина забрала девочку, но добраться до Насти уже не могла.

Дмитрий также написал сообщение маме Насти. "Стерва, теперь ты их долго не услышишь". Мама спрашивала, что с дочерью. Потом он прислал второе смс: "Я сжег Анастасию, можешь купить цветы на похороны".

Мама Анастасии пыталась связаться с дочкой и внучкой, но безрезультатно. На следующий день бабушка Дмитрия сообщила ей о пожаре в квартире и гибели Насти. Она уверяла, что в момент пожара его в доме не было, он был где-то в другом месте. Уверяла, что Настя с Димой были счастливы, и он готов повеситься из-за смерти любимой.

Тогда мама Насти собралась и поехала в Италию. Там она обратилась в полицию и показала смс, которые он ей присылал перед гибелью дочери.

Дмитрия задержали - он собирался выехать в Киев

Сначала полиция думала, что произошел несчастный случай, короткое замыкание. Но теперь история повернулась по-другому. Дмитрий пытался вывернуться. Он говорил, что его не было в квартире, потом сообщал, что это совершил другой украинец, который якобы был любовником погибшей.

Но мобильный телефон выдал его, да и соседи сказали, что он был в квартире в тот день. Дочка Насти на суде дала показания. Она также рассказала, что мама часто плакала, потому что Дима ее бил. Дмитрия Трембача итальянский суд взял под арест.

Напомним, в конце декабря в Италии погибла 61-летняя украинка Наталья Киричок. Ее убил муж - 80-летний Вито Канжини. Супруги прожили вместе 17 лет и раньше нечасто ссорились, но недавно мужчину начала захлестывать ревность.

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