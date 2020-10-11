Музыкант Михалок нецензурно обратился к Тихановской

Лидер группы требует, чтобы оппозиционер выполняла функции президента.
Беларуский музыкант, один из основателей группы Ляпис Трубецкой, лидер группы Brutto Сергей Михалок с использованием ненормативной лексики обратился к лидеру оппозиции Беларуси Светлане Тихановской.
Видео опубликовано в Instagram музыканта, его можно посмотреть по ссылке.
Михалок заявил, что "президент Света" является избранным главой государства и должна выполнять определенные функции. Он возмущен, что Тихановская приглашает к диалогу президента РФ Владимира Путина. Музыкант напомнил, что глава Кремля стремится восстановить Советский Союз, является империалистом и главным антигероем человечества.
Лидер группы призвал Тихановскую "не пользоваться медиатором, а играть самостоятельно", проводя параллель с игрой на гитаре.
Михалок спросил, почему "президент Света" не издает указы и декреты, как глава государства, а также не прикажет силовикам прекратить избивать людей.
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Протесты в Беларуси:
Официально выборы выиграл Александр Лукашенко – ЦИК постановил, что он набрал 80,1% голосов избирателей.
в оппозиции заявили о фальсификации избирательного процесса и считают, что выборы выиграла Светлана Тихановская.
Запад не признал победу Лукашенко и заявил о подтасовке результатов голосования.
После обнародования официальных результатов выборов, которые не признала значительная часть белорусского народа, на территории страны начались массовые митинги. Десятки тысяч людей выступили за отставку Александра Лукашенко и проведение новых выборов.
Светлана Тихановская 11 августа была выдворена правящим режимом с территории Беларуси и сейчас проживает в Литве.