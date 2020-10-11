Музыкант Михалок нецензурно обратился к Тихановской

Сергей Михалок жестко обратился к Тихановской / УНИАН

Беларуский музыкант, один из основателей группы Ляпис Трубецкой, лидер группы Brutto Сергей Михалок с использованием ненормативной лексики обратился к лидеру оппозиции Беларуси Светлане Тихановской.

Видео опубликовано в Instagram музыканта, его можно посмотреть по ссылке.

Михалок заявил, что "президент Света" является избранным главой государства и должна выполнять определенные функции. Он возмущен, что Тихановская приглашает к диалогу президента РФ Владимира Путина. Музыкант напомнил, что глава Кремля стремится восстановить Советский Союз, является империалистом и главным антигероем человечества.

Лидер группы призвал Тихановскую "не пользоваться медиатором, а играть самостоятельно", проводя параллель с игрой на гитаре.

Михалок спросил, почему "президент Света" не издает указы и декреты, как глава государства, а также не прикажет силовикам прекратить избивать людей.

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