"Мы хотим, чтобы нас уважали": президент Таджикистана публично "наехал" на Путина

Эмомали Рахмон высказал претензии Владимиру Путину / скриншот

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон открыто высказал претензии к российскому диктатору Владимиру Путину и призвал его не вести политику в отношении стран Центральной Азии как в бывшем Советском союзе.

В частности, 14 октября на саммите "Центральная Азия – Россия", который проходит в Астане, Рахмон выразил свое недовольство недостаточно уважительным отношением власти РФ к Таджикистану, передает Inform Buro.

"Почему на какой-то несчастный форум в Таджикистане мы умоляем, я дал поручение МИД, я даже с вами говорил, чтобы хотя бы на уровне министров присутствовали. Нет, на уровне замминистров. Вот Таджикистан заслужил, стратегический партнер... Мы хотим, чтобы нас уважали. Где мы что-то нарушили? Где-то не так поздоровались?" – сказал Путину Рахмон.

Президент Таджикистана сравнил нынешнее отношение Кремля к государствам Центральной Азии с ситуацией в Советском Союзе и попросил Путина не повторять ошибки коммунистического режима.

"Мы были свидетелями с вами развала Советского Союза. Как и сейчас, мы были свидетелями того, что не было внимания малым республикам, малым народам. Не учитывались традиции, обычаи. Не оказывали поддержки развития", – подчеркнул он.

Как сообщал Главред, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган унизил российского диктатора Владимира Путина. Перед официальной встречей турецкий президент подошел чуть позже, заставив своего российского коллегу нервно переминаться с ноги на ногу в ожидании. Встреча Эрдогана и Путина состоялась в четверг, 13 октября, на полях саммита "Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии".

Во время встречи с российским диктатором Путиным на саммите в Казахстане президент Турции Эрдоган призвал "прекратить кровопролитие в Украине". Эрдоган отметил, что этот вопрос является приоритетным. Также известно, что Путин и Эрдоган договорились провести двустороннюю встречу.

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