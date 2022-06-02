"Мы и не собираемся бахать по Украине": пропагандист Путина Соловьев решил запугать Байдена

Клоун Соловьев решил запугать Байдена / скриншот

В России продолжают угрожать миру ядерным оружием. Пропагандист Владимир Соловьев на этот раз обратился лично к президенту США Джо Байдену.

Рупор Кремля в своей "передаче" решил спародировать американского лидера, который ранее отмечал, что его страна не видит планов РФ использовать ядерное оружие в Украине.

"Джо, а мы и не собираемся бахать по Украине ядерным тактическим оружием. Если мы бахнем, то стратегическим, и не по Украине совсем. Поэтому, Джо, ты себя-то не успокаивай", – угрожает пропагандист.

Отметим, что это далеко не первый раз, когда пропагандист РФ угрожает миру и Украине ядерным оружием.

Он считает, что США все таки передадут Украине нужное оружие для победы над Россией, а ответом на это будет применение тактического ядерного удара по Украине.

Также мы рассказывали, что пропагандиста Владимира Соловьева, которому аннулировали вид на жительство в Италии и навсегда запретили въезд в страну, поставил на место итальянский эксперт.

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