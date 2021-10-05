На посошок: Саакашвили задержали во время застолья

Михаил Саакашвили / УНИАН

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили силовики задержали в момент, когда он находился за столом.

В Сети появилось видео, как на Саакашвили надевают наручники, в этот момент перед ним стоят на столе открытые бутылки, а также в бокалы разлиты напитки.

Кроме того, перед самым задержанием, уже находясь в наручниках, Саакашвили взял со стола стакан с напитком и выпил его содержимое.

Что происходит в тюрьме, где находится Саакашвили

Народный депутат от Слуги народа Елизавета Ясько приехала в тюрьму в городе Рустави для встречи с Саакашвили.

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Отметим, что с журналистами Ясько решила принципиально не общаться.

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Задержание Саакашвили в Грузии

Ранее Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Он разместил на своей странице видеокадры, предположительно, из Батуми.

"Приветствую вас из Батуми и призываю всех идти 2 октября на местные выборы. Мы обязательно победим и будем праздновать победу", - заявил он.

Позднее стало известно о его задержании.

После этого у президента Владимира Зеленского заговорили о "мести" и пообещали помощь Саакашвили.