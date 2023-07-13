УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

На саммите НАТО делегация США разозлилась на Зеленского: в Госдепе сделали заявление

Мария Тупик
13 июля 2023, 21:34 обновлено 13 июля, 21:46
198
В Госдепе США заявили, что в Америке относятся с понимания к резкому заявлению Зеленского.
Байден, Зеленский
Байден и Зеленский на переговорах / Коллаж Главред, фото president.gov.ua

На саммите НАТО в Вильнюсе делегация США якобы разозлилась на Владимира Зеленского из-за его критики в сторону НАТО.

Представитель Госдепартамента США Андреа Калан прокомментировала информацию и заверила, что отношения между Украиной и США крепки как никогда.

Она подчеркнула, что в Америке относятся с понимания к резкому заявлению Зеленского. Они осознают, сколько всего он делает, чтобы защитить Украину от агрессии страны-террористки и закончить войну.

видео дня

"Была возможность во время встречи Зеленского и Байдена за закрытыми дверями обсудить реальную ситуацию. Я могу сказать, что мы очень хорошие друзья и понимаем друг друга", - отметила представитель Госдепа, в эфире Радио Свобода.

Переговоры Байдена и Зеленского на саммите НАТО

После саммита НАТО 12 июля Джо Байден заявил, что страны Запада знали, что в феврале 2022 года будет вооруженное вторжение РФ в Украину. И, соответственно, готовились к российской агрессии.

Байден подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин пытается удержать свою власть – именно через развязывания полномасштабного вторжения в Украину. Кроме того, говорит хозяин Белого дома, диктатор РФ ожидал, что единство стран Запада сразу распадется, как только начнется большая война против Украины. Однако Путин категорически ошибся.

Читайте также:

Владимир Зеленский Джо Байден Госдепартамент США
Реклама

Главное за день

ВСУ продвинулись и закрепились на новых рубежах на Бердянском направлении

ВСУ продвинулись и закрепились на новых рубежах на Бердянском направлении

21:33 Украина
"Не будет длиться вечно": Байден спрогнозировал сроки окончания войны в Украине

"Не будет длиться вечно": Байден спрогнозировал сроки окончания войны в Украине

21:05 Украина
Град будет засыпать Украину: несется штормовой ливень

Град будет засыпать Украину: несется штормовой ливень

19:19 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

21:34

На саммите НАТО делегация США разозлилась на Зеленского: в Госдепе сделали заявление

21:33

ВСУ продвинулись и закрепились на новых рубежах на Бердянском направлении

21:11

Эксперты назвали 5 ингредиентов, которые категорически нельзя смывать в раковину

21:05

"Не будет длиться вечно": Байден спрогнозировал сроки окончания войны в Украине

20:31

"Остановлю зерновое соглашение": Путин угрожает Украине

Украина может получить приглашение в НАТО через год, война рискует затянуться - КусаУкраина может получить приглашение в НАТО через год, война рискует затянуться - Куса
20:13

Отрицал существование Украины: "Пашу-Мерседеса" разоблачили на новых преступлениях

19:49

Тайные смыслы: дизайнер первой леди раскрыла секрет свадебной фаты Дорофеевой

19:36

ВСУ ловко отработали по вражеским целям в Токмаке: у оккупантов очень много 200-х

19:20

Российский генерал показал, насколько контрнаступление является успешныммнение

Реклама
19:19

Град будет засыпать Украину: несется штормовой ливень

18:20

Как правильно – "по четвергаМ" или "по четвергаХ": Авраменко дал неожиданный ответ

18:19

Путин отдал приказ: в России задержали Суровикина и 13 офицеров – WSJ

18:11

Россияне в истерике винят Путина: в МОК приняли скандалное решения по участию РФ в Олимпиаде

17:48

Девушка показала лайфхак, как легко и быстро бросить курить: придет отвращениеВидео

17:48

Накопили сотни ракет: Свитан рассказал о подготовке россиян к масштабным атакам

17:45

Том Круз планирует снять фильм в космосе за 200 млн долларов

17:35

Денис Казанский. В армии РФ начался бунт, Попов - первая ласточкаВидеоблоги

17:05

Куча мин и ловушек для россиян: ВСУ мощно укрепили границу УкраиныФото

17:02

Для чего на терке каждая сторона: простой ответ удивит хозяек

16:56

Иди на ручки: почему кошка не любит сидеть на руках и как ее уговорить

Реклама
16:54

Грудастая участница "Холостяка" набрала 10 килограмм и похвасталась фигурой

16:50

Gepard, Biber и много оборудования: Германия передала Украине помощь

16:48

Что такое кассетные боеприпасы и почему они запрещены (инфографика, видео)

16:46

Журналисты показали степень разрушения усадьбы Терещенко в центре Киева: фотоФото

16:32

Химик Репич показал, сколько микробов на наших подушках и схватился за головуВидео

16:24

"Все закончится быстро": названа дата завершения активной фазы войны в Украине - прогноз

16:22

"На гробик усатому": россияне набросились на жену Пескова за позорную рекламу

16:12

Пышные котлеты с аппетитной корочкой сведут с ума: об этом трюке мало кто знает

15:55

Понадобится эвакуация: в Минздраве раскрыли "худший вариант развития событий" на ЗАЭС

15:41

4 удивительных способа использования сахара в быту, о которых мало кто знает

15:27

Теперь официально: Надя Дорофеева вышла замуж за Мишу Кацурина

15:20

"Несмотря на тяжелые бои": ВСУ наступают и продвигаются на Бахмутском направлении

15:19

Ее едят ложками, но всегда мало: рецепт безумной икры из баклажан по ГОСТу

15:16

Творит чудеса: девушка показала рецепт чистящего средства для духовки

15:04

Россия готовит новый массированный удар: украинцев предупредили о серьезной угрозе

14:56

Операция на сердце и рождение дочери: Репяхова шокировала новостями про Павлика

14:55

"Это радикально изменит ситуацию": Украина уже получила кассетные боеприпасы – генерал ВСУ

14:53

Девушка показала, как разбить яйцо, чтобы желток остался целымВидео

14:48

"РФ проглотит": Кулеба осадил Лаврова, закатившего истерику насчет F-16 для ВСУ

14:46

Россияне сбросили мощную фугасную бомбу на остров Змеиный

Реклама
14:23

Украинец разбил лицо российской звезде сериала "Интерны"

14:20

Эксперт пояснил, скоро ли Украина получит полноценное членство в НАТО

14:05

"Он стратег и супермен": двойник Путина выслужился перед диктатором

13:56

Камалия показала, чем сразила наповал Мохаммада ЗахураВидео

13:51

Легализация медицинского каннабиса: Рада дала "зеленый свет" законопроекту

13:50

У русских новый кандидат на замещение вакантной должности "публичного Пригожина"мнение

13:38

Боевики ЧВК Вагнер в сопровождении полиции поехали в направлении МосквыВидео

13:34

Гороскоп на завтра 14 июля 2023: Водолеям – успех, Овну - деньги

13:16

"Нет сомнений": глава Пентагона уверен в членстве Украины в НАТО и назвал сроки

13:03

В России скоропостижно скончалась звезда сериала Каменская

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять