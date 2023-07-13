На саммите НАТО делегация США разозлилась на Зеленского: в Госдепе сделали заявление

В Госдепе США заявили, что в Америке относятся с понимания к резкому заявлению Зеленского.

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Байден и Зеленский на переговорах / Коллаж Главред, фото president.gov.ua

На саммите НАТО в Вильнюсе делегация США якобы разозлилась на Владимира Зеленского из-за его критики в сторону НАТО.

Представитель Госдепартамента США Андреа Калан прокомментировала информацию и заверила, что отношения между Украиной и США крепки как никогда.

Она подчеркнула, что в Америке относятся с понимания к резкому заявлению Зеленского. Они осознают, сколько всего он делает, чтобы защитить Украину от агрессии страны-террористки и закончить войну.

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"Была возможность во время встречи Зеленского и Байдена за закрытыми дверями обсудить реальную ситуацию. Я могу сказать, что мы очень хорошие друзья и понимаем друг друга", - отметила представитель Госдепа, в эфире Радио Свобода.

Переговоры Байдена и Зеленского на саммите НАТО

После саммита НАТО 12 июля Джо Байден заявил, что страны Запада знали, что в феврале 2022 года будет вооруженное вторжение РФ в Украину. И, соответственно, готовились к российской агрессии.

Байден подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин пытается удержать свою власть – именно через развязывания полномасштабного вторжения в Украину. Кроме того, говорит хозяин Белого дома, диктатор РФ ожидал, что единство стран Запада сразу распадется, как только начнется большая война против Украины. Однако Путин категорически ошибся.

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