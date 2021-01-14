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"Надеюсь, Сенат справится": Байден отреагировал на объявление импичмента Трампу

14 января 2021, 07:04
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Избранный президент выразил надежду на то, что процедура импичмента не повлияет на сроки утверждения в Конгрессе США глав ведомств в новой администрации.

Джо Байден
Джо Байден / Фото Reuters

Избранный президент США Джо Байден сделал заявление после объявления 13 января импичмента 45-му президенту Америки Дональду Трампу Палатой представителей Конгресса.

"Я надеюсь, что руководство Сената найдет способ справиться со своими конституционными обязанностями по импичменту, одновременно работая над другими неотложными делами страны", — заявил Байден в Twitter.

В частности, Байден выразил надежду на то, что процедура импичмента, запущенная в отношении его предшественника, не повлияет на сроки утверждения в Конгрессе США глав ведомств в новой администрации. Об этом говорится в сообщении на сайте переходной команды Байдена.

В заявлении отмечается, что члены Палаты представителей воспользовались своими конституционными полномочиями и проголосовали в пользу того, чтобы начать процедуру импичмента и привлечь президента к ответственности.

"Я надеюсь, что лидеры в Сенате найдут способ выполнить предусмотренные конституцией обязательства в отношении импичмента, не нарушая работу по другим важным для этой страны вопросам", - говорится в сообщении.

Байден подчеркнул, что речь идет об утверждении в Сенате выдвинутых им кандидатов на "ключевые посты, в том числе министра внутренней безопасности, госсекретаря, министра обороны, министра финансов, директора Национальной разведки.

Кроме того, отметил Байден, законодателям не стоит медлить с обсуждением вопросов, касающихся распространения вакцин от коронавируса COVID-19 и восстановления экономики.

"Слишком сильно многие американцы страдали на протяжении прошедшего года, чтобы откладывать эту требующую срочных действий работу", - резюмировал он.

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Импичмент Трампу – последние новости:

  • 13 января палата Представителей Конгресса США объявила импичмент действующему американскому президенту Дональду Трампу. Это уже второй импичмент Трампу за его каденцию.
  • В этот раз Трампа обвинили в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия, попытка которого произошла 6 января.
  • В 2019 году Трампа обвиняли по двум статьям - злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса. Однако в феврале 2020 года Сенат контролировали "республиканцы", поэтому он сохранил свою должность.
  • Таким образом 45-й президент США стал третьим президентом в истории страны, которому был объявлен импичмент Палатой представителей Конгресса и первым в истории Америки главой государства, который дважды был подвержен процедуре импичмента.
  • Чтобы окончательно отстранить Трампа от власти, решение должен принять американский Сенат с большинством в 2/3 голосов.
  • Трамп сделал первое заявление после объявления ему импичмента. О решении Палаты представителей Конгресса в видеообращении главы Белого дома к американцам нет ни слова.

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