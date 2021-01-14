"Надеюсь, Сенат справится": Байден отреагировал на объявление импичмента Трампу

Джо Байден / Фото Reuters

Избранный президент США Джо Байден сделал заявление после объявления 13 января импичмента 45-му президенту Америки Дональду Трампу Палатой представителей Конгресса.

"Я надеюсь, что руководство Сената найдет способ справиться со своими конституционными обязанностями по импичменту, одновременно работая над другими неотложными делами страны", — заявил Байден в Twitter.

В частности, Байден выразил надежду на то, что процедура импичмента, запущенная в отношении его предшественника, не повлияет на сроки утверждения в Конгрессе США глав ведомств в новой администрации. Об этом говорится в сообщении на сайте переходной команды Байдена.

В заявлении отмечается, что члены Палаты представителей воспользовались своими конституционными полномочиями и проголосовали в пользу того, чтобы начать процедуру импичмента и привлечь президента к ответственности.

"Я надеюсь, что лидеры в Сенате найдут способ выполнить предусмотренные конституцией обязательства в отношении импичмента, не нарушая работу по другим важным для этой страны вопросам", - говорится в сообщении.

Байден подчеркнул, что речь идет об утверждении в Сенате выдвинутых им кандидатов на "ключевые посты, в том числе министра внутренней безопасности, госсекретаря, министра обороны, министра финансов, директора Национальной разведки.

Кроме того, отметил Байден, законодателям не стоит медлить с обсуждением вопросов, касающихся распространения вакцин от коронавируса COVID-19 и восстановления экономики.

"Слишком сильно многие американцы страдали на протяжении прошедшего года, чтобы откладывать эту требующую срочных действий работу", - резюмировал он.

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