"Наши мысли с Украиной": глава ЕК заявила, что Кремль будет привлечен к ответсвенности за нападение

Урсула фон дер Ляйен / Фото Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Кремль будет привлечен к ответсвенности за нападение на Украину.

"Мы решительно осуждаем необоснованное нападение России на Украину. В эти мрачные часы наши мысли с Украиной и невинными женщинами, мужчинами и детьми, которые сталкиваются с неспровоцированным нападением и страхом за свою жизнь. Мы привлечем Кремль к ответственности", - написала Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране введут военное положение из-за вторжения России. Глава государства призвал украинцев сохранять спокойствие и оставаться дома.

Президент США Джо Байден заявил, что Владимир Путин напал на Украину, и РФ несет всю ответственность за смерти.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией в Донбассе.

Другие новости: