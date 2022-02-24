"Наши мысли с Украиной": глава ЕК заявила, что Кремль будет привлечен к ответсвенности за нападение

Евросоюз решительно осуждает необоснованное нападение России на Украину, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Кремль будет привлечен к ответсвенности за нападение на Украину.
"Мы решительно осуждаем необоснованное нападение России на Украину. В эти мрачные часы наши мысли с Украиной и невинными женщинами, мужчинами и детьми, которые сталкиваются с неспровоцированным нападением и страхом за свою жизнь. Мы привлечем Кремль к ответственности", - написала Урсула фон дер Ляйен в Twitter.
Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране введут военное положение из-за вторжения России. Глава государства призвал украинцев сохранять спокойствие и оставаться дома.
Президент США Джо Байден заявил, что Владимир Путин напал на Украину, и РФ несет всю ответственность за смерти.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией в Донбассе.
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