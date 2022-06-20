Наследник Путина с Кабаевой не получит швейцарского паспорта – СМИ

Путин, Кабаева / ua.depositphotos.com и instagram.com/sevakrivoshapova

Швейцарские парламентарии отказались поддерживать законодательные изменения, которые бы разрешили людям, рожденным и учившимся на территории этой страны, автоматически получать гражданство. Об этом сообщает местный портал Le News.

Депутаты не поддержали инициативу ‒ 112 голосов "против", а 75 парламентариев – "за". В законопроекте предполагалось, что ребенок, рожденный в Швейцарии от родителей-иностранцев и обучавшийся в Швейцарии, автоматически получал швейцарское гражданство после достижения 18-летнего возраста.

Как говорят эксперты, гражданство по праву рождения (на юридическом языке оно называется Jus soli ‒ в переводе с латыни "право почвы") встречается в основном в странах Северной и Южной Америки.

Ситуация в том, что получить швейцарское гражданство достаточно непросто. Для этого нужно человеку нужно жить минимум десять лет в Швейцарии и выполнить громадное количество требований. Более того, заявки на получение швейцарского гражданства обязательно утверждаются федеральной администрацией, кантонами (районами) и муниципальными властями.

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Напомним, ранее швейцарская газета SonntagsZeitung сообщала, что российская гимнастка Алина Кабаева в 2015 и 2019 родила двух сыновей от президента России Владимира Путина.

Первый ребенок, по данным газеты, родился в городе Лугано. Путин при родах не присутствовал. Соответственно, если бы вышеуказанный закон приняли, то сын Кабаевой и Путина мог бы автоматически получить гражданство страны после достижения 18 лет.

Второй сын, по решению диктатора Путина, якобы родился уже в Москве,

Позднее власти Великобритании запустили новый пакет санкций в отношении окружения президента России Владимира Путина. В ограничительном списке оказались бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую в СМИ называют "женой Путина", а также его бывшая супруга Людмила. Кроме того, в списке оказались другие лица-родственники главы РФ.

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