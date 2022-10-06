Настоящего Путина убрали: эксперт рассказал о двойниках президента РФ

Владимир Путин / Фото УНИАН

Настоящий Владимир Путин, внешность которого можно отследить по детским фото, исчез с экранов во время своего второго срока – это 2004-2008 годы, заявил кандидат психологических наук Дмитрий Попов.

Он мог уйти из жизни - по болезни или в результате насильственных действий, и его заменили, или настоящий Путин сейчас сидит в глубоком бункере, более глубоком, чем тот, где сидит тот "Путин", которого мы видим сейчас, рассказал он в эфире "Ночной стражи".

Психолог говорит, существует три Путина, ранее, утверждает он, их было даже больше, целых шесть, но три исчезли после последней инаугурации.

"Я измеряю расстояние от кончика носа до межбровья, расстояние между внешними углами глаз и соотношение этих параметров. Эти пропорции должны быть неизменными", - пояснил он.

Также психолог сравнивает размер носа с размером ушей - по мнению Попова, нос, глаза и уши, их пропорции и соотношение пропорций не изменяются кардинально ни с возрастом, ни в зависимости от колебаний веса человека.

А у человека, которого представляют как Путина, эти показатели на фото с разных событий несколько плавают.

Психолог утверждает, что кроме отличий во внешности двойники отличаются также и поведением и влиянием на окружающих.

Также психолог призывает нас внимательно присматриваться к тому, как себя ведет Путин на разных мероприятиях. Иногда, говорит он, Путин ведет себя нетипично, больше нервничает, не знает, как реагировать, реагирует нетипично для себя и теряет равновесие.

Голос можно воспроизвести после определенного количества тренировок. Также нетрудно подделать характерные морщины. Для этого требуется хирургическое вмешательство, но это не очень сложно.

Ранее сообщалось о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина.

В России рассматривают вариант сословной, династической смены элит.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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