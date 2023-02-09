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Наступление РФ и танки для Украины: ФРГ надавила на союзников из-за ситуации с Leopard 2 – Bloomberg

9 февраля 2023, 10:10
Кроме Германии, только Португалия выразила конкретную готовность послать самые современные танки Leopard 2, остальные страны пока не взяли на себя обязательств.
Германия, леопард 2
Германия призвала страны-союзники взять на себя четкие обязательства по поставкам Leopard 2 Украине - СМИ / Коллаж bundeswehr.de, Pixabay

Германия оказала давление на страны-союзники из-за отсутствия конкретики по поставкам Украине Leopard 2. Нужно подготовить два батальона из 62 боевых машин, ведь в скором времени ожидается эскалация боевых действий со стороны России. Конкретную готовность отправить самые современные танки выразила только Португалия. Дания, Норвегия, Финляндия и Нидерланды пока не взяли на себя четких обязательств. Польше нужны запчасти из Германии.

Как сообщает Bloomberg, Германия обеспокоена тем, что страны Европы могут вовремя не обеспечить Украину нужным количеством танков Leopard 2.

По данным издания, Берлин поднимает данный вопрос из-за необходимости создания двух батальонов из 62 танков в ожидании нового наступления российских войск на Украину.

"Германия хочет, чтобы европейские союзники, имеющие Leopard 2 в своих военных запасах, представили конкретные и детальные обязательства до конца этой недели", - отмечается в материале.

Согласно сведениям журналистов, оформление конкретных обязательство позволит представителям стран подвести определенные итоги помощи на встрече Рамштайн-9 14 февраля и обсудить дальнейшие планы.

Как утверждает один из немецких источников, кроме Германии, только Португалия четко решилась на поставки самых современных танков Leopard 2 Украине, но и Лиссабон не предоставил информации относительно конкретного количества боевых машин, которые готовы передать Киеву.

"Пока переговоры с союзниками по объединению поставок танков, похоже, мало что дали. Кроме Германии, только Португалия сделала конкретное предложение послать самые современные танки, но оставила открытым их количество", - указано в статье.

Известно, что Дания, Норвегия, Финляндия и Нидерланды предложили отправить Украине танки, однако оформленных обязательств нет. Польша заявила о готовности передать 14 единиц Leopard 2, но Варшаве нужны немецкие запчасти, которые в Германии уже не производят.

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус сказал, что танковая коалиция Запада пока не достигла целей, и выразил надежду на подключение к инициативе по Leopard 2 и других стран, у которых есть такие танки.

Кроме того, журналисты напомнили, что Берлин, помимо современных Leopard 2, также дал зеленый свет на поставки Украине танков Leopard 1 в количестве 178 единиц старшего поколения (их производили только в 1960-х годах). В ближайшие месяцы Киев получит не менее 100 танков.

По словам немецкого источника, танки Leopard 1 станут дополнением к Leopard 2 и источником запчастей. Именно "вторые" Leopard способны изменить правила игры в пользу Украины.

"Я думаю, что мы могли бы поставить, по крайней мере, один батальон в течение первых четырех месяцев этого года, возможно, трех месяцев, а затем мы должны действовать как можно скорее", - уточнил министр обороны Германии Борис Писториус.

Танки Leopard для Украины

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта ранее заявил, что Лиссабон передаст Украине немецкие танки Leopard 2. Однако для начала их надо отремонтировать. На тот момент количество боевых машин, которые готова передать страна, он не уточнил.

Правительство Германии 7 февраля приняло решение о передаче Украине 178 танков Leopard 1. По информации Der Spiegel, первую партию Киев должен получить летом, вторую передадут в 2024 году. Танки будут передаваться группой европейских государств.

Представитель Федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт уточнил, что Украине должны передать танки Leopard 1,2 весной. Как ожидается, в конце марта-начале апреля Киеву передадут первые системы.

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Наступление России:

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