Навальный написал предисловие к книге экс-боевика "ДНР" Прилепина

Ныне непримиримые враги, когда-то Алексей Навальный и Захар Прилепин тесно сотрудничали.
Пользователи Сети выяснили, что российский политик-оппозиционер Алексей Навальный много лет назад написал предисловие для издания книги Санькя писателя Захара Прилепина (который с началом войны на Донбассе стал воевать на стороне боевиков группировки "ДНР").
На это обратили внимание пользователи Сети. По состоянию на 26 января 2021 года на популярном сервисе интнерет-торговли Amazon электронный вариант данной книги продается за 9,49 долларов США, а бумажный в твердой обложке ‒ за 30,7 долларов США.
Прилепин и Навальный сотрудничали в середине 2000-х. Тогда они были сопредседателями национал-демократического движения Народ. Но впоследствии их пути разошлись и Прилепин стал адептом власти Владимира Путина, а Навальный стал оппозиционером.
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Протесты в России 23 января – о чем сообщалось ранее:
- 18 января российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
- В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку. Соратник политика Леонид Волков заявил, что идет подготовка массовых акций, которые должны состояться 23 января.
- 23 января Соединенные Штаты решительно осудили применения силы против протестующих на митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального.