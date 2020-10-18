Навальный озвучил прогноз по возвращению в Россию

Навальный / Reuters

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что после реабилитации твердо решил вернуться в Россию, несмотря на то, что в этой стране на него совершили покушение.

"Конечно, я вернусь. Если я этого не сделаю, это будет идеальным исходом для них. Они хотели бы, чтобы я стал просто еще одним политэмигрантом", - сказал он в интервью американскому еженедельнику New Yorker.

По словам Навального, пока о таких планах говорить рано, поскольку после отравления он еще достаточно слаб.

"Я как маленький старичок. Я находился в интенсивной терапии 26 дней, поэтому я подумал, что вернусь к нормальному состоянию после еще 26. Прошло не так уж и много времени, но я замечаю странные вещи. Например, я потерял всякую гибкость. Я как Железный Дровосек из "Волшебника страны Оз", - сообщил он.

Навальный добавил, что старается больше гулять на свежем воздухе, однако его состояние пока нельзя назвать стабильным. Политик пожаловался, что после отравления ему сложно сосредоточиться. Он не сомневается в препарате, который попал к нему в организм – это яд Новичок.