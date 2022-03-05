Назад в СССР: в России ограничили супермаркетам выдачу продуктов в одни руки

Крупнейшие торговые сети России просят власти разрешить им ограничивать продажу ряда товаров с минимальной наценкой в ​​одни руки.

Начиная с 5 марта "Ашан" вводит ограничение на покупки некоторых товаров в одни руки.

А именно: не больше 10 кг сахара, 10 бутылок растительного масла, 5 упаковок муки по 2 кг и 3 пачки соли. Также в одни руки не отпускают больше 10 упаковок бакалеи — макарон, риса, крупы.

В российском минторге признали, что "зафиксированы случаи, когда социально значимые товары покупали в большем количестве, чем нужно для частного потребления".

В Роскомнадзоре также приняли решение ограничить доступ к сети Facebook для россиян. Также для жителей РФ уже недоступен Twitter.

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Ранее Соединенные Штаты ввели санкции против большего количества российских олигархов и их семей, в частности и пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова и других.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы США, Евросоюз и союзники по НАТО ввели санкции против России заранее, то не было бы никакого полномасштабного вторжения в Украину.

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