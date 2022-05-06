УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Не нравится - езжай назад": в России обманули переселенцев из ОРДЛО, которые уехали туда от войны

6 мая 2022, 18:06

В СБУ добавили, что реальность, в которую попали переселенцы с временно оккупированных территорий, не имеет ничего общего с картинкой в пропагандистских СМИ.

беженцы, ОРДЛО
В России обманули переселенцев из ОРДЛО, которые убежали туда от войны/ соцсети

Россияне в очередном раз обманули жителей "ОРДЛО", которые выехали туда, убегая от войны. Об этом становится понятно из новых телефонных разговоров российских оккупантов, которые удалось перехватить СБУ.

"Баба из Донецка высказывала, что им обещали одно жилье, а дали другое, обещали по одному кормить, а кормят по-другому", — заявила жительница Краснодарского края РФ своему мужу-оккупанту.

И агрессор, и его супруга, не сдерживают своего гнева

"Не нравится, езжай назад, тебя сюда никто не звал и никто здесь не держит!", — говорит женщина.

В СБУ добавили, что реальность, в которую попали переселенцы с временно оккупированных территорий, не имеет ничего общего с пропагандистскими сюжетами о помощи "жителям Донбасса", которые выходят в русских СМИ.

Читайте такжеЛитры водки и обращение к шаманам за помощью: СБУ выложила свежий перехват разговора оккупанта

Напомним, ранее сотрудники СБУ перехватили новые телефонные разговоры российского оккупанта. В них солдат агрессорской армии, чтобы выжить в Украине, просит маму обратиться за помощью к шаманам и гадалок.

Об этом в своем видеообращении заявил официальный спикер украинской спецслужбы Артем Дихтяренко.

"Короче, тут Дмитриевна. Попроси ее, чтоб она что-то сделала, а то нас тут минами закидывают. Сегодня меня чуть не убило уже два раза. Сейчас в окопах сидим, к нам уже прям в окопы залетает. Это жесть. Они, короче, с каждым днем все точнее и точнее бьют", — сказал агрессор.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
viber
Реклама
Популярное
День везения и удачи: какой станет самым счастливым в мае для каждого знака зодиакаДень везения и удачи: какой станет самым счастливым в мае для каждого знака зодиака Гороскоп на сегодня, 4 мая 2022: Ракам – везение, Львам – семейные проблемы, Рыбам – подаркиГороскоп на сегодня, 4 мая 2022: Ракам – везение, Львам – семейные проблемы, Рыбам – подарки "Бучанский палач" ответил на обвинения в геноциде украинцев под Киевом"Бучанский палач" ответил на обвинения в геноциде украинцев под Киевом Доллар по 100 гривен: что известно о сценарии послевоенного курсаДоллар по 100 гривен: что известно о сценарии послевоенного курса Пока Путин тратит деньги на ракеты, его армию расстреляют из пушек: почему Россия проиграет войнуПока Путин тратит деньги на ракеты, его армию расстреляют из пушек: почему Россия проиграет войну
Поддержите Главред

Последние новости

18:07

Новое тайное оружие Израиля: Алла Пугачева будет продавать боеприпасы

18:06

"Не нравится - езжай назад": в России обманули переселенцев из ОРДЛО, которые уехали туда от войны

17:55

Зеленский назвал условие для выхода Украины из переговорного процесса с РФВидео

17:40

Приметы на 8 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

17:39

Украина договорилась с Польшей о безразрешительном проезде грузовиков с топливом

Реклама
17:04

День матери в Украине 2022: дата, традиции праздника и душевные поздравления

16:59

Зеленский подписал закон о десоветизации украинского законодательстваВидео

16:38

Президент Болгарии выступил против предоставления Украине военной помощиВидео

16:35

Путин все еще гонит солдат-срочников воевать с украинцами - украинская разведкаВидео

16:31

Даша Астафьева рассказала, как накажет Сабурова: "Лично и с наслаждением"Видео

16:11

У Путина только одна сакральная дата: когда закончится война в Украинемнение

16:03

Трубочки из лаваша на скорую руку: быстрый рецепт с идеальной начинкойВидео

15:49

Орки обстреляли на Азовстали эвакуационное авто: есть погибший и раненыеВидео

15:31

В Запорожье поймали подозреваемого в шпионаже российского летчика

15:22

Возможны массовые обстрелы: украинцев предупредили об опасности 8 и 9 маяВидео

15:19

Приметы на 7 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

15:16

Цены на бензин и ДП в Украине неумолимо растут: какая обстановка на заправкахВидео

14:49

Гречка и бутылка подсолнечного масла за потерянную ногу: в РФ цинично "наградили" оккупанта

14:39

Тела убитых девушек повесили на деревьях: украинка рассказала об ужасных случаях зверств орковВидео

14:27

В Нидерландах русские разбили авто с украинскими номерами возле корабля с беженцами из МариуполяВидео

Реклама
14:04

"Господи, без слез не взглянешь": 66-летняя Долина поразила внешностью 17-летней

13:34

В Броварах запретили деятельность УПЦ Московского патриархатаВидео

13:32

Путин хочет выйти из игры и начал подавать сигналы об этоммнение

13:31

Песок в бак, а командира – "за кораблем": орки придумали новый лайфхак, как не стать 200-м в УкраинеВидео

13:16

Как нужно готовить "русню под изюмом": Клопотенко поделился специальным рецептомВидео

13:12

Гордон показал "послевоенную" карту России, в Сети переполох: "может Москву Украине?"

13:00

Гороскоп на завтра, 7 мая 2022: Овнам – вещие сны, Близнецам – поддержка высших сил, Водолеям – сплетни

12:28

Угроза Третьей мировой войны и ядерного удара - гороскоп на май 2022

12:21

ВСУ подбили Нептуном российский корабль "Адмирал Макаров" – нардеп

12:04

"Почувствовали потери на себе": генералитет РФ саботирует войну против Украины – ГрозевВидео

11:54

В Минобороны Германии подтвердили передачу Украине мощных гаубиц PzH 2000

11:36

Путин повторит спектакль 2014 года: Подоляк рассказал о запланированном в Мариуполе "параде пленных"Видео

11:32

Начнет ли Россия бомбить Украину, как Дрезден во Вторую мировую войнумнение

11:30

Проехала 30 км с простреленными ногами: 15 летняя Лиза спасла людей из ПопаснойВидео

11:27

"Умерла на моих глазах": маму 18-летнего Вячеслава изрешетило осколками от вражеского снарядаВидео

11:02

США помогли Украине потопить крейсер Москва: в NYT выяснили деталиВидео

10:56

Киркоров шокирован реакцией россиян на его поддержку Галкина и Пугачевой

10:38

РФ ответила отцу срочника из "Москвы": сын "пропал без вести в море", судно не участвовало в войнеВидео

10:32

Дочь покойного Кузьмы продает его футболку, чтобы помочь армии

10:31

В деоккупированном Тростянце частично реставрировали памятник архитектуры – усадьбу Круглый двор

Реклама
10:09

Опасная игра: бывший британский солдат помогает ВСУ разминировать линию фронтаВидео

10:05

Внучка Софии Ротару тоскует по родным в Украине - она поделилась редким семейным фото

09:57

Ехали убивать детей – умерли сами: на Запорожье ВСУ уничтожили экипаж вражеской БМП и взяли трофейВидео

09:29

Гороскоп на сегодня 6 мая 2022: Близнецам – недруги, Львам – старые долги, Водолеям – важная встреча

09:25

"Лавров был в шоке": Путин утаил от приближенных планы о вторжении в Украину - ГрозевВидео

09:16

Угасающая вспышка России: почему победа Украины неизбежнамнение

09:12

Прямое вмешательство армий США, НАТО или Турции: Арестович объяснил, можно ли освободить МариупольВидео

09:10

Из Мариуполя и Азовстали удалось спасти 500 гражданских, эвакуация была тяжелой – ОПВидео

08:44

Россия отвела большую часть войск от Мариуполя – ПентагонВидео

08:36

Росгвардейцы из Екатеринбурга больше не вернутся на войну: остались без денег и статуса ветеранаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять