"Не нравится - езжай назад": в России обманули переселенцев из ОРДЛО, которые уехали туда от войны

В России обманули переселенцев из ОРДЛО, которые убежали туда от войны/ соцсети

Россияне в очередном раз обманули жителей "ОРДЛО", которые выехали туда, убегая от войны. Об этом становится понятно из новых телефонных разговоров российских оккупантов, которые удалось перехватить СБУ.

"Баба из Донецка высказывала, что им обещали одно жилье, а дали другое, обещали по одному кормить, а кормят по-другому", — заявила жительница Краснодарского края РФ своему мужу-оккупанту.

И агрессор, и его супруга, не сдерживают своего гнева

"Не нравится, езжай назад, тебя сюда никто не звал и никто здесь не держит!", — говорит женщина.

В СБУ добавили, что реальность, в которую попали переселенцы с временно оккупированных территорий, не имеет ничего общего с пропагандистскими сюжетами о помощи "жителям Донбасса", которые выходят в русских СМИ.

Читайте такжеЛитры водки и обращение к шаманам за помощью: СБУ выложила свежий перехват разговора оккупанта

Напомним, ранее сотрудники СБУ перехватили новые телефонные разговоры российского оккупанта. В них солдат агрессорской армии, чтобы выжить в Украине, просит маму обратиться за помощью к шаманам и гадалок.

Об этом в своем видеообращении заявил официальный спикер украинской спецслужбы Артем Дихтяренко.

"Короче, тут Дмитриевна. Попроси ее, чтоб она что-то сделала, а то нас тут минами закидывают. Сегодня меня чуть не убило уже два раза. Сейчас в окопах сидим, к нам уже прям в окопы залетает. Это жесть. Они, короче, с каждым днем все точнее и точнее бьют", — сказал агрессор.

Другие новости: