"Не поймешь, кого грохнули": экс-депутат Госдумы рассказал о двойниках Путина

Фейгин поведал о двойниках Путина / Коллаж УНИАН, Википедия

У президента страны-агрессора Владимира Путина запросто могут быть оперативные двойники, сообщил бывший депутат Госдумы Марк Фейгин в интервью журналисту и основателю издания Гордон Дмитрию Гордону.

По его словам, оперативных двойников не выпускают на публику, так как это "очень рискованно". Собеседник добавил, что очень трудно подать абсолютно одинаковых людей.

"...У него есть двойники оперативные: так, чтобы, если кого-то убьют, то не его. В трех машинах поехало три человека - кого грохнули, не поймешь. В это я охотно поверю. Но все-таки выпускать двойника просто на публику очень рискованно. Если бы я узнал о таком, это бы меня очень удивило", - добавил экс-депутат.

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Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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