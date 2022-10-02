УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Не тот человек, который за себя выдает": в разведке рассказали об исчезновении настоящего Путина

2 октября 2022, 13:07

Есть вероятность, что того человека, которого привыкли считать Путиным, в последнее время не видно.

Владимир Путин
В разведке рассказали об исчезновении настоящего Путина / скриншот

В украинской разведке допустили, что в последнее время Владимира Путина заменяет двойник.

Представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в программе "Аргумент" отметил, что когда все президенты на саммитах заставляют Путина ждать и таким образом демонстрируют свое отношение к этой конкретной фигуре, которая стоит на сцене.

"Возможно, имея в виду, что это не тот человек, который за себя выдает", - пояснил Юсов.

По его словам, есть вероятность, что того человека, которого привыкли считать Путиным, в последнее время не видно.

"Важно понимать, что Путин – это сейчас собирательный образ, это режим, это определенная коллективная система. И все больше в этой коллективной системе весит не сам диктатор или тот, кто выдает себя за него, а круг людей, который стоит за ним – это старые номенклатурники, силовики и спеслужбисты прошлых поколений. Это люди, которые скучают за советским союзом, за методами СССР, которые не понимают современного мира, которые загнали себя в конспирологию и живут в параллельном мире", - подытожил Юсов.

Как сообщал Главред, во время визита президента страны-агрессора России Владимира Путина в Иран хозяину Кремля нездоровилось. Ему потребовалось четыре раза "отдохнуть" в присутствии медицинского работника.

Напомним, ранее СМИ писали со ссылкой на источники в разведке, что президент страны-агрессора Владимир Путин впал в кому якобы после неудачной операции.

Вам может быть интересно:

Автор: Сергей Кущ
война в Украине Владимир Путин
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:36

Что вы увидели первым: тест по картинке определит насколько вы психически сильный человек

13:34

Уникальный джем на зиму от простуды и болезней: простой рецепт для домашней аптечкиВидео

13:07

"Не тот человек, который за себя выдает": в разведке рассказали об исчезновении настоящего Путина

13:00

Гороскоп на завтра 3 октября 2022: Львам – предательство, Девам – зависть, Стрельцам – деньги

12:58

ВСУ пойдут на Россию и Беларусь, если Путин посмеет нанести ядерный удар по Украине – СоскинВидео

Реклама
12:47

Девять стран НАТО поддержали вступление Украины в АльянсВидео

12:12

Магазинный или развесной: как выбрать качественный творог

11:59

Путин не будет применять по Украине стратегическое ядерное оружие - ГончарВидео

11:47

В России уже готовят отстранение Путина от власти – ГУРВидео

11:45

Обстрел колонны в Запорожье: танцор Натальи Могилевской получил серьезные ранения и лишился материВидео

11:31

Превращаются в жестких тиранов: имена мужчин, от которых после свадьбы захочется сбежать

11:11

Оккупанты атаковали Николаевщину дронами-камикадзе и С-300: много раненых, есть погибшиеВидео

10:52

Россия потерпела удар в Лимане, новые потери территорий усилят критику – разведка БританииВидео

10:19

"Замаливаю грехи": Пресняков не уследил за внуком Пугачевой

09:55

Приметы на 2 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы привлечь невероятный успех и здоровьеВидео

09:42

ФСБ была категорически против, но Путин настоял на обмене защитников Мариуполя на Медведчука – WPВидео

09:34

Путин уже сбежал в бункер: эксперт рассказал об ответе США и Великобритании на ядерные угрозы КремляВидео

08:46

64 "двухсотых" и 16 сожженных танков: авиация и артиллерия ВСУ сократили популяцию россиян на юге

08:28

ВСУ добиваются успеха на поле боя, после освобождения Лимана войскам РФ будет сложно – ПентагонВидео

08:25

Попытка легализовать украденное, или Почему засуетился Путинмнение

Реклама
08:21

"Защищал свою родину и не прогнулся": рыдающий балерун Полунин обиделся на РоссиюВидео

07:36

Путин отказывается от "обороны" Луганщины и стремится удержать Херсонщину с Запорожчиной – ISW

07:33

С Днем уролога – прикольные открытки и поздравленияФото

06:26

Путину нужно большое количество жертвмнение

05:30

Гороскоп на октябрь 2022 для Рыб: к чему готовиться во второй месяц осени

05:00

Армия Украины до конца 2022 сможет зайти в Крым, если посыпятся войска России – генерал СШАВидео

05:00

Угроза ядерного удара: зачем принимать йодид калия и в каких дозах

03:30

Ворвется бабье лето: украинцев удивили прогнозом и назвали сроки резкого потепленияВидео

02:14

"Растеряла остатки мозгов и морали!": россияне решили добить упавшую на пол Волочкову

01:45

Грозит ли Путину крах режима, а России - развал, если РФ применит ядерное оружие - ответ эксперта

01:04

Гороскоп Таро на неделю 3-9 октября: Львам – испытания, Стрельцам – опасные соблазны, Рыбам - признание

01 октября, суббота
23:56

Аннексия части Украины делает "практически невозможным" окончание войны - Боррель

23:45

Гороскоп на октябрь 2022 для Водолеев: депрессия, самокопание и перемены к лучшемуВидео

23:36

"Надо, значит, надо": 85-летняя Ада Роговцева врывается в InstagramВидео

23:29

На Херсонщине с россиянами творится беда - АрестовичВидео

23:17

Санкции США против России не окажут серьезного влияния - Bloomberg

22:55

Намекнул на Путина: Зеленский объяснил оккупантам, как закончить провальную войнуВидео

22:49

Гороскоп на октябрь 2022 для Козерогов: названы самые опасные и турбулентные даты месяцаВидео

22:32

Лифчик не удержал: молодая жена Цекало показала неудачное фото в купальнике

22:16

Угроза массированного ядерного удара РФ: эксперт назвал главную цель КремляВидео

Реклама
22:16

Санкции для российских звезд: кто в списке

22:04

Украинский флаг уже в Лимане: Зеленский рассказал о ситуации в городеВидео

21:38

В Украине может стать дефицитом популярный овощ: в чем причинаВидео

21:30

ВСУ пойдут вперед: Гайдай назвал новую цель для украинской армии после ЛиманаВидео

20:53

В Лимане оккупанты "передислоцировались" в пакеты или в плен - МинобороныВидео

20:52

Мощный удар ВСУ: на Луганщине десятки оккупантов "перемололи" вместе с техникойВидео

20:22

"Повальное вранье": генералы РФ истерят и собачатся из-за потери ЛиманаВидео

20:19

Кулеба смело ответил скептикам о механизме вступления Украины в НАТО

20:10

Приметы на 3 октября: какие 2 вещи категорически запрещено делать, чтобы в дом беду не принестиВидео

20:02

Как повлияет на ход войны возможное применение Россией ядерного оружия: ответ экспертаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Праздники
Троица 2023Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять