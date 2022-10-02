"Не тот человек, который за себя выдает": в разведке рассказали об исчезновении настоящего Путина

В разведке рассказали об исчезновении настоящего Путина / скриншот

В украинской разведке допустили, что в последнее время Владимира Путина заменяет двойник.

Представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в программе " Аргумент " отметил, что когда все президенты на саммитах заставляют Путина ждать и таким образом демонстрируют свое отношение к этой конкретной фигуре, которая стоит на сцене.

"Возможно, имея в виду, что это не тот человек, который за себя выдает", - пояснил Юсов.

По его словам, есть вероятность, что того человека, которого привыкли считать Путиным, в последнее время не видно.

"Важно понимать, что Путин – это сейчас собирательный образ, это режим, это определенная коллективная система. И все больше в этой коллективной системе весит не сам диктатор или тот, кто выдает себя за него, а круг людей, который стоит за ним – это старые номенклатурники, силовики и спеслужбисты прошлых поколений. Это люди, которые скучают за советским союзом, за методами СССР, которые не понимают современного мира, которые загнали себя в конспирологию и живут в параллельном мире", - подытожил Юсов.

Как сообщал Главред, во время визита президента страны-агрессора России Владимира Путина в Иран хозяину Кремля нездоровилось. Ему потребовалось четыре раза "отдохнуть" в присутствии медицинского работника.

Напомним, ранее СМИ писали со ссылкой на источники в разведке, что президент страны-агрессора Владимир Путин впал в кому якобы после неудачной операции.

Вам может быть интересно: