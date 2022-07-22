УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Хромота и сопли из носа: в ГУР не исключили, что вместо Путина в Иран летал его двойник

22 июля 2022, 22:04

На нестыковки в поведении "условного Путина" в Иране обратил внимание Кирилл Буданов.

Владимир Путин
В ГУР прокомментировали визит президента РФ в Иран / УНИАН

В Иран вместо президента РФ Владимира Путина мог летать его двойник. На это может указывать странное поведение человека, который выходил из самолета президента РФ.

На нестыковки в поведении "условного Путина" в Иране обратил внимание руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире совместного телемарафона.

При этом он прокомментировал кадры, на которых видно, что человек, сошедший с трапа самолета президента РФ, заметно хромал.

"Я прямо не отвечу на этот вопрос (о состоянии Путина — ред.), только намекну. Посмотрите, пожалуйста, момент выхода условного Путина из самолета. Путин ли это вообще?", — ответил Буданов.

Добавим, что на опубликованном видео общения Путина с прессой в Тегеране можно заметить, что он фактически уже не контролировал себя, постоянно кашлял, а из носа выходила мокрота.

Читайте такжеВ Кремле странно прокомментировали сопли Путина во время визита в Иран

В РФ сочинили фейк о Зеленском

Обратим внимание, что после зашквара Путина в Иране, РФ ответила фейком о Владимире Зеленском. Напомним, ранее сообщалось о том, что в результате кибератаки на серверы и сети радиостанций TAVR Media ("Радио Байрактар", "Мелодия FM" и другие) в эфире прозвучал фейк об ухудшении состояния здоровья президента Владимира Зеленского.

Как говорится в заявлении радиогруппы TAVR Media, соответствующие службы работают над решением проблемы после вражеской кибератаки.

"Информация о проблемах со здоровьем президента Украины Владимира Зеленского не соответствует действительности", - подчеркнули в компании.

Другие новости:

Владимир Путин Кирилл Буданов
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:17

Больше не насильник: Рики Мартин выиграл суд против своего племянника

22:04

Хромота и сопли из носа: в ГУР не исключили, что вместо Путина в Иран летал его двойникВидео

22:01

"До 200 военнослужащих в день": Зеленский раскрыл потери Украины в войне с оккупантамиВидео

21:41

Больше HIMARS и ударных дронов: Байден одобрил новый пакет военной помощи УкраинеВидео

21:38

Конец эпохи: сэр Элтон Джон уходит со сцены - раскрыта причина

Реклама
21:37

"Результат всех удивит": ВСУ проводят мощную операцию на югеВидео

21:05

В Украине "урезали" выплаты военным: все подробностиВидео

20:59

В ГУР раскрыли вероятный сценарий наступления РФ на Одессу и назвали срокиВидео

20:45

Впервые в истории: в США человеку вживили в мозг нейрочипВидео

20:36

"Горит до сих пор": в Черном море продолжают пылать обстрелянные "вышки Бойко"Видео

20:10

Польша обвинила Германию в манипуляциях с поставками оружия: все оказалось "обманными маневрами"Видео

20:10

Приметы на 24 июля: какие 3 вещи нельзя делать в день Ольги, чтобы не лишиться достаткаВидео

20:00

РФ не сможет продолжать наступление: новые успехи под вопросом - источник в ЦРУВидео

19:50

Продюсер-предатель Юрий Бардаш пожаловался на преследования и рассказал, как пешком шел до Москвы

19:47

80% хозяек делают неправильно: как варить кукурузу, чтобы она стала вкуснееВидео

19:40

Гороскоп на завтра 23 июля 2022: Близнецам – сплетни, Львам – хитрость, Козерогам – потериВидео

19:37

В Абхазии вспыхнули массовые столкновения из-за строительства нового дворца ПутинаВидео

19:34

ВСУ могут уничтожить Крымский мост одним выстрелом: помогут российские боеприпасы - ЖдановВидео

19:23

На Херсонщине оккупанты минируют дороги и берег реки: готовятся к наступлению ВСУВидео

19:17

Европол оскандалился из-за "контрабанды" оружия из Украины и сделал новое заявлениеВидео

Реклама
19:12

Имеем полное право наносить свои удары по Беларусимнение

19:00

Дроны-камикадзе ВСУ у ЗАЭС "покрошили" оккупантов РФ вместе с техникойВидео

18:47

В Украине взвинтили цены на бензин: сколько стоит топливоВидео

18:45

Уничтожен отряд оккупантов, который пошел на прорыв обороны ВСУВидео

18:37

Часть российской ракеты вынесло на пляж в Болгарии: там отдыхали люди

18:12

"Тело Русланочки было кремировано": Ольга Сумская раскрыла подробности похорон Русланы Писанки

18:07

Украинского журналиста Дмитрия Гордона "арестовали" в МосквеВидео

18:05

Российский оккупант жалуется на огромные потери армии РФ - перехват ГУРВидео

17:50

В Турции подписано соглашение о вывозе морем украинского зернаВидео

17:37

В Украину ворвется жара: синоптики назвали самый жаркий деньВидео

17:31

ВСУ уничтожили тысячи офицеров РФ: СМИ раскрыли масштабы потерь оккупантовВидео

17:30

Новолуние в июле 2022: что нужно делать, чтобы защитить дом от неприятностей

17:08

Корбан обратился к Зеленскому прямо с украинской границы: "можно решить это недоразумение?"

17:07

Молодая жена Андрея Макаревича впервые показала лицо трехмесячного сына музыканта

17:00

Приметы на 23 июля: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы разбогатетьВидео

16:58

Самый вкусный королевский джем из слив на зиму: простой рецепт удивительного десертаВидео

16:55

Мощные прилеты для оккупантов: в Херсоне и Чернобаевке прогремели новые взрывыВидео

16:51

Украине выгодно ударить по Крымскому мосту, но Запад боится ядерного удара России – СунгуровскийВидео

16:48

В ГБР заинтересовались Кириллом Шевченко: документ

16:32

Стареющему Путину ищут замену: в РФ назвали кандидатов в преемникиВидео

Реклама
16:27

Гороскоп на август 2022 для всех знаков зодиака: Тельцам – знаки судьбы, Львам – переезд, Стрельцам – козни соперниковВидео

16:23

Корбана не пустили в Украину: у него забрали украинский паспорт

16:17

MONATIK вернулся в Украину: певец рассказал о первых эмоциях после вторжения, разлуке и концертахВидео

15:48

На Запорожье оккупанты выплатили украинцам пенсии фальшивыми рублямиВидео

15:45

ВСУ сдерживают войска РФ на Луганщине: уничтожаются много складов, у врага большие потери – ГайдайВидео

15:42

В моде микрофренч – современный французский маникюр на каждый день, который подходит всемФото

15:32

За две недели в Украине ВСУ уничтожили более 80 русских офицеров – ВВС

15:04

Украине придется воевать до тех пор, пока Россия не распадется – СунгуровскийВидео

14:59

США могут передать Украине штурмовики А-10 Warthog: что о них известно

14:56

Соглашение по "зерновому коридору": в ОП заявили, что прямой договор с РФ Киев подписывать не будетВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять