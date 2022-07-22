Хромота и сопли из носа: в ГУР не исключили, что вместо Путина в Иран летал его двойник

В ГУР прокомментировали визит президента РФ в Иран / УНИАН

В Иран вместо президента РФ Владимира Путина мог летать его двойник. На это может указывать странное поведение человека, который выходил из самолета президента РФ.

На нестыковки в поведении "условного Путина" в Иране обратил внимание руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире совместного телемарафона.

При этом он прокомментировал кадры, на которых видно, что человек, сошедший с трапа самолета президента РФ, заметно хромал.

"Я прямо не отвечу на этот вопрос (о состоянии Путина — ред.), только намекну. Посмотрите, пожалуйста, момент выхода условного Путина из самолета. Путин ли это вообще?", — ответил Буданов.

Добавим, что на опубликованном видео общения Путина с прессой в Тегеране можно заметить, что он фактически уже не контролировал себя, постоянно кашлял, а из носа выходила мокрота.

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В РФ сочинили фейк о Зеленском

Обратим внимание, что после зашквара Путина в Иране, РФ ответила фейком о Владимире Зеленском. Напомним, ранее сообщалось о том, что в результате кибератаки на серверы и сети радиостанций TAVR Media ("Радио Байрактар", "Мелодия FM" и другие) в эфире прозвучал фейк об ухудшении состояния здоровья президента Владимира Зеленского.

Как говорится в заявлении радиогруппы TAVR Media, соответствующие службы работают над решением проблемы после вражеской кибератаки.

"Информация о проблемах со здоровьем президента Украины Владимира Зеленского не соответствует действительности", - подчеркнули в компании.

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