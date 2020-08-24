Не все довольны: партия Трампа определилась с кандидатом в президенты США

Выборы в США 2020 - у Трампа определились с кандидатом в президенты / GettyImages

Нынешний президент США Дональд Трамп идет на второй срок: Республиканская партия, от которой он баллотировался в прошлый раз, снова выдвинула его на президентский пост.

За выдвижение Трампа проголосовали 1276 делегатов во время сегодняшнего съезда партии, которое транслировало издание Washington Post. Впрочем, голосование было формальным, так как у Трампа просто не было конкурентов: ранее он уже победил все республиканские праймериз.

Республиканцы также определились с кандидатом в вице-президенты Штатов. Если Трамп выиграет, то эту должность снова займет нынешний американский вице-президент Майк Пенс.

Читайте такжеТрамп перед выборами ломает весь мир "через колено"В то же время часть делегатов за кандидатуру Трампа не голосовала, так как его политикой они не довольны, уточняет Washington Post.

Выборы президента США должны пройти 3 ноября 2020 года.

Ранее Джо Байден согласился стать кандидатом в президенты США от Демократической партии. Он призвал американцев объединиться, чтобы преодолеть "эпоху тьмы в Америке".

Напомним, аналитики сделали прогноз на базе двух моделей, согласно которым кандидат от демократов Джо Байден одержит победу над Дональдом Трампом на будущих президентских выборах. Первая модель предсказала исход подавляющего числа выборов главы государства, вторая также продемонстрировала свою конкурентоспособность – если бы ее задействовали ранее, модель могла предсказать победу Трампа в 2016 году.