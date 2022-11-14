Ядерное оружие и война в Украине: Байден и Си Цзиньпин сделали заявление после переговоров

Байден, Си Цзиньпин / Скриншот видео Twitter-аккаунт Bloomberg

На Бали, 14 ноября, президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин провели переговоры.

Президент США заявил, что не будет вступать в какие-либо мирные переговоры с Россией по Украине без соответствующего решения самой страны.

"Я ясно дал понять, что мы продолжим предоставлять возможность украинскому народу защищать себя — и мы не собираемся вступать в какие-либо переговоры. В Украине нет ничего без Украины, это решение (о мирных переговорах – ред.) должна принять Украина", - отметил президент США, передает CNN.

Применение ядерного оружия Россией

Лидеры Китая и США на переговорах на Бали заявили, что ядерное оружие никогда не должно использоваться в мире, и Украине.

"Президент Байден вспомнил жестокую войну России против Украины и безответственные угрозы России применить ядерное оружие. Президент Байден и председатель Си подтвердили свое согласие с тем, что ядерная война никогда не должна вестись, и что ее нельзя выиграть, и отметили свое несогласие с применением или угрозой применения ядерного оружия в Украине", - говорится в заявлении Белого дома.

Освобождение Херсона

Байден также прокомментировал контрнаступление ВСУ на южном направлении.

"Это была значимая победа для Украины, и мне не остается ничего, кроме как аплодировать мужеству, решительности и дееспособности украинского народа и украинских военных. Я имею в виду, они действительно были потрясающими", - добавил он.

Саммит G20 в Индонезии

Саммит стран Большой двадцатки начнется 15 ноября на Бали. Президент Индонезии ранее заявлял, что ожидает приезда главы Китая Си Цзиньпина и директора России Владимира Путина.

На саммите должен выступить и президент Украины Владимир Зеленский. По словам спикера Банковой Сергея Никифорова, украинский гарант вряд ли отправится на Бали. Скорее всего, Зеленский озвучит свое заявление в онлайн-формате.

Путин на Бали не поехал. Вместо него на саммит отправился глава МИД страны-оккупанта РФ Сергей Лавров. По мнению журналистов Bloomberg, Путин отказался от поездки, чтобы избежать конфликта с президентом США Джо Байденом, который называл главу Кремля военным преступником.

Читайте также: