"Лукашенко плевать": эксперт объяснил, что напугает последнего диктатора Европы

Александр Лукашенко / Reuters

Аналитик Дмитрий Корнейчук считает, что президент Беларуси Александр Лукашенко не испугается протестов оппозиции до тех пор, пока протестующие на силу не начнут отвечать силой.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, в Беларуси никто не собирается использовать демократические механизмы.

"Кто-то скажет - они там проведут выборы, режим Лукашенко падает... Не падает режим Лукашенко. Да, его не поддерживает 80% населения. Может 50%, может 40% - ему плевать. Лукашенко - последний диктатор Европы. Это человек, который уничтожил физически в конце 90-х всю оппозицию, когда против него на акции протеста выходили сотни тысяч людей - не детей или молодежи, а взрослых, профсоюзы выходили. Он этого не испугался и всех физически уничтожил", - заявил Корнейчук.

Как отметил аналитик, Лукашенко за эти годы "выстроил модель власти, похожую на путинскую один в один".

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"Лукашенко не собирается отдавать власть, понимая, что будут протесты, что будет выходить молодежь. Сейчас все переходит в более или менее мирное русло, люди будут ходить и мирно требовать, а он не боится этих мирных протестов. В странах, где диктатура, власть выгрызается только кровью, к большому сожалению. Единственное, чего боится Лукашенко - когда ему на силу будут отвечать силой. Но нет в Беларуси тех сил и реальных лидеров оппозиции... Там нельзя проводить аналогии с тем Майданом, который был в Украине", - считает он.

Напомним, ранее Корнейчук рассказал о том, что Лукашенко сменил тактику, чтобы контролировать ситуацию в стране.

После жесткого подавления первых протестов он перешел к затягиванию времени, чтобы общество успокоилось.