"Лукашенко плевать": эксперт объяснил, что напугает последнего диктатора Европы

Александр Лукашенко выстроил модель власти, похожую на путинскую, считает аналитик.
Аналитик Дмитрий Корнейчук считает, что президент Беларуси Александр Лукашенко не испугается протестов оппозиции до тех пор, пока протестующие на силу не начнут отвечать силой.
Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, в Беларуси никто не собирается использовать демократические механизмы.
"Кто-то скажет - они там проведут выборы, режим Лукашенко падает... Не падает режим Лукашенко. Да, его не поддерживает 80% населения. Может 50%, может 40% - ему плевать. Лукашенко - последний диктатор Европы. Это человек, который уничтожил физически в конце 90-х всю оппозицию, когда против него на акции протеста выходили сотни тысяч людей - не детей или молодежи, а взрослых, профсоюзы выходили. Он этого не испугался и всех физически уничтожил", - заявил Корнейчук.
Как отметил аналитик, Лукашенко за эти годы "выстроил модель власти, похожую на путинскую один в один".
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"Лукашенко не собирается отдавать власть, понимая, что будут протесты, что будет выходить молодежь. Сейчас все переходит в более или менее мирное русло, люди будут ходить и мирно требовать, а он не боится этих мирных протестов. В странах, где диктатура, власть выгрызается только кровью, к большому сожалению. Единственное, чего боится Лукашенко - когда ему на силу будут отвечать силой. Но нет в Беларуси тех сил и реальных лидеров оппозиции... Там нельзя проводить аналогии с тем Майданом, который был в Украине", - считает он.
Напомним, ранее Корнейчук рассказал о том, что Лукашенко сменил тактику, чтобы контролировать ситуацию в стране.
После жесткого подавления первых протестов он перешел к затягиванию времени, чтобы общество успокоилось.