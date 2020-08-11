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Протесты в Беларуси охватили крупнейшие города, может быть введен режим ЧП

11 августа 2020, 07:38

В Минске прошлой ночью снова произошли столкновения между протестующими и силовиками.

Протесты в Беларуси
В Минске протестующих разгоняли светошумовыми гранатами и резиновыми пулями / Фото twitter.com/tutby

В Беларуси продолжаются акции протеста. Жители страны не согласны с предварительными результатами выборов президента, согласно которым победу получил действующий президент страны Александр Лукашенко. Демонстранты требуют провести президентские выборы без участия Лукашенко и освободить всех политзаключенных. Протесты охватили крупнейшие города страны – Минск, Брест, Гродно, Гомель, Могилев, Бойбруск и другие.

В частности, в столице Беларуси прошлой ночью снова произошли столкновения между протестующими и силовиками. Демонстранты не исключают, что в ближайшие дни власти Беларуси введут чрезвычайное положение. Об этом сообщает информационный портал "Наша Ніва" в Telegram.

По состоянию на 3:00 столкновения переместились с "Пушкинской" и "Спортивной" в район станций метро "Кунцевщина" и "Каменная горка".

Сотрудники ОМОНа разгоняют протестующих светошумовыми гранатами и резиновыми пулями. К месту разгона силовики подтянули дополнительную спецтехнику.

Один из снарядов со слезоточивым газом попал на балкон многоэтажного дома.

"Масштабы протестов 9-10 августа были таковы, что не исключено, 11 августа в стране может быть введено чрезвычайное положение", - говорится в сообщении.

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Как сообщал Главред, ранее МВД Беларуси сделало заявление о первом погибшем участнике протестов в Минске.

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