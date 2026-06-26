Неузнаваемого Микки Рурка засняли на улице без зубов

Популярный американский актер Микки Рурк поражает своим внешним видом.

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Микки Рурк все больше похож на бездомного/ коллаж: Главред, фото: imdb.com

Кратко:

Почему актер шокирует своим внешним видом

Что с ним не так

Американский актер, сценарист и профессиональный боксер Микки Рурк, который в последнее время удивляет своим неузнаваемым внешним видом и стал бездомным, показался теперь уже без зубов.

Микки Рурк продемонстрировал свои отсутствующие зубы, появившись на публике в Лос-Анджелесе в начале этой недели.

видео дня

Бывший профессиональный боксер выглядел неопрятно: пятна под ртом и на одежде, когда он выгуливал своих трех маленьких собак, как видно на фотографиях, полученных Page Six.

Посмотреть фото Микки Рурка можно тут

? What Happened to Mickey Rourke’s Teeth?



The 73-year-old actor was spotted in LA looking unrecognizable — with missing teeth and the visible effects of years of facial trauma.



From his boxing days to multiple reconstructive surgeries, stress and bone loss have taken a heavy… pic.twitter.com/KOlFH9HQda — Paul A. Szypula ?? (@Bubblebathgirl) June 25, 2026

Рурк был одет в серую толстовку на молнии, которую он натянул на голову, пытаясь остаться незамеченным.

Disheveled Mickey Rourke shows off missing teeth after being evicted from LA home https://t.co/5gFz1npKeepic.twitter.com/BSUZZm4gV4 — New York Post (@nypost) June 25, 2026

73-летний мужчина также был в рваных светло-голубых джинсах, белых кроссовках и солнцезащитных очках-авиаторах.

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О персоне: Микки Рурк Микки Рурк (настоящее имя - Филипп Андре Рурк-младший) - американский актер и сценарист, профессиональный боксер. Лауреат премий "Золотой глобус" и BAFTA (2009). Номинант на премию "Оскар" (2009). Мировое признание пришло к актеру с выходом фильма "Девять с половиной недель", благодаря которому Рурк приобрел титул секс-символа и прочно занял место в плеяде мировых кинозвезд. Вершиной актерского мастерства Рурка подавляющим большинством мировых кинокритиков была признана роль рестлера Рэнди "Тарана" Робинсона в драме режиссера Д. Аронофски "Рестлер" (2008), сообщает Википедия.

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