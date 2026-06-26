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Неузнаваемого Микки Рурка засняли на улице без зубов

Алена Кюпели
26 июня 2026, 09:32
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Популярный американский актер Микки Рурк поражает своим внешним видом.
Микки Рурк
Микки Рурк все больше похож на бездомного/ коллаж: Главред, фото: imdb.com

Кратко:

  • Почему актер шокирует своим внешним видом
  • Что с ним не так

Американский актер, сценарист и профессиональный боксер Микки Рурк, который в последнее время удивляет своим неузнаваемым внешним видом и стал бездомным, показался теперь уже без зубов.

Микки Рурк продемонстрировал свои отсутствующие зубы, появившись на публике в Лос-Анджелесе в начале этой недели.

видео дня

Бывший профессиональный боксер выглядел неопрятно: пятна под ртом и на одежде, когда он выгуливал своих трех маленьких собак, как видно на фотографиях, полученных Page Six.

Посмотреть фото Микки Рурка можно тут

Рурк был одет в серую толстовку на молнии, которую он натянул на голову, пытаясь остаться незамеченным.

73-летний мужчина также был в рваных светло-голубых джинсах, белых кроссовках и солнцезащитных очках-авиаторах.

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Отметим, как сообщал Главред, ранее легендарного американского артиста, актера и певца Лайонела Ричи срочно доставили в больницу после того, как ему стало плохо на сцене, и он внезапно досрочно завершил свой концерт.

Ранее также популярная российская актриса Мария Порошина, которая молчит относительно военного вторжения террориста Путина в Украину, попала в больницу.

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О персоне: Микки Рурк

Микки Рурк (настоящее имя - Филипп Андре Рурк-младший) - американский актер и сценарист, профессиональный боксер. Лауреат премий "Золотой глобус" и BAFTA (2009). Номинант на премию "Оскар" (2009). Мировое признание пришло к актеру с выходом фильма "Девять с половиной недель", благодаря которому Рурк приобрел титул секс-символа и прочно занял место в плеяде мировых кинозвезд. Вершиной актерского мастерства Рурка подавляющим большинством мировых кинокритиков была признана роль рестлера Рэнди "Тарана" Робинсона в драме режиссера Д. Аронофски "Рестлер" (2008), сообщает Википедия.

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