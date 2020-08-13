Стало извесно, когда ЕС введет санкции против Лукашенко - Reuters

Лукашенко попадет под санкции / Reuters

Евросоюз планирует учредить санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко до конца августа.

Как пишет агентство Reuters со ссылкой на заявления неназванных дипломатов и европейских чиновников, европейские лидеры собираются на переговоры.

По информации чиновников, 14 августа министры иностранных дел ЕС проведут экстренные переговоры по Беларуси. Германия, Литва, Латвия и Швеция публично высказались в пользу санкций.

Строгие ограничения в отношении Лукашенко поддержала Австрия. Однако Венгрия является главным скептиком относительно решения о санкциях, которое требует одобрения всех 27 стран-членов. В Будапеште полагают, что с Минском необходимо наладить диалог, однако решение коллег не блокируют.

"Направление движения кажется ясным. Сколько людей будут внесены в черный список, насколько далеко мы пойдем, во многом будет зависеть от Венгрии", - сказал неназванный дипломат ЕС в Брюсселе.

Впрочем, 14 августа не будет вынесено окончательное решение по санкциям, пока продолжаются консультации. Это может состояться после очередного обсуждения между министрами иностранных дел ЕС, которое состоится в Берлине 27-28 августа.

В ЕС отметили, что санкции против Беларуси будут идентичны с ограничениями против России. В отношении Беларуси будут введены в виде запрета на поездки и замораживание активов в ЕС.

"Не было никаких сигналов о том, что какая-то страна ЕС хочет заблокировать какие-то ограничительные меры, потому что насилие является вопиющим", - сказал чиновник ЕС, знакомый с этим вопросом.

"Что нам нужно оценить, так это уровень давления, который был бы полезным, а также то, что было бы контрпродуктивным и могло бы подтолкнуть Лукашенко в объятия России, если он увидит в этом свою единственную возможность остаться у власти", - добавил собеседник.

Читайте такжеНовые выборы президента Беларуси: в США сделали заявлениеПо предварительным данным, санкции могут быть применены только в отношении некоторых должностных лиц белорусского ЦИК и органов безопасности. или же могут быть наложены и на государственных чиновников, таких как министр внутренних дел.

Как известно, сейчас в отношении Беларуси действует эмбарго на поставки оружия, а также запрет на экспорт оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий.

Напомним, в Беларуси идет волна заявлений об увольнении журналистов, которые работают на государственных телеканалах и медиаресурсах. Их решение продиктовано несогласием с позицией властей по поводу применения физического насилия по отношению к протестующим.

Как ранее сообщалось, в Беларуси ряд стратегически важных предприятий проводит забастовку против очередного срока президентства Александра Лукашенко. Бойкотирует результаты ЦИК и Белорусская государственная филармония.