"Опоздали на рейс": в РФ странно объяснили, что делали в Беларуси боевики Вагнера

Задержание российских боевиков в Беларуси / Скриншот Беларусь 1

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев прокомментировал задержание под Минском группы российских боевиков ЧВК Вагнера.

По словам посла, россияне предположительно являются сотрудниками охранного предприятия и ехали через Беларусь транзитом, сообщается на сайте посольства РФ в Беларуси.

"Россияне, прибывшие в санаторий Белорусочка под Минском, были вынуждены это сделать в связи с тем, что опоздали на рейс из Национального аэропорта столицы республики, направляясь транзитом в третью страну", - заявил посол.

Мезенцев отметил, что по информации, которую еще предстоит уточнить, россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия, которое охраняет энергетическую инфраструктуру и ресурсы за рубежом, не в России и не в Беларуси.

Читайте такжеЗадержание российских боевиков: Беларусь срочно обратилась к УкраинеПо его словам, граждане РФ якобы намеревались вылететь из Минска 25 июля и не собирались находиться в Беларуси "сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси".

"Основанием для их приезда в страну явился заключенный контракт с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована здесь, в Беларуси, а каждый из приехавших россиян имел с этим предприятием заключенный трудовой договор", - добавил Мезенцев.

Напомним, 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали возле Минска 32 российских боевика из ЧВК Вагнер и еще одного человека на юге страны. По сообщению СМИ, среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе.

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В Кремле заявили, что Россия не признает украинское гражданство задержанных в Беларуси бойцов частной военной компании Вагнер, а самых военных компаний в России юридически нет.