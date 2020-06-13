Девять погибших, более ста раненых: в Китае взрывом бензовоза разрушило здания

Взорвался бензовоз с неизвестным содержимым / Фото: скриншот

В Китае 13 июня на скоростной трассе в восточной провинции Чжэцзян среди оживленного движения автомобилей взорвался бензовоз.

Как сообщает CCTVAsiaPacific, в результате взрыва погибло как минимум девять человек, более сотни получили ранения различной степени тяжести.

Взрывной волной были разрушены здания, а в более отдаленных вылетели стекла. После взрыва цистерна пролетела еще как минимум несколько сотен метров, перелетев через трех- и четырехэтажные здания. Пострадало здание фабрики, пламя охватило несколько автомобилей на шоссе.

Какое взрывоопасное вещество водитель перевозил в бензовозе – пока неизвестно. Не сообщила китайская полиция и о причине масштабного взрыва, который повлек за собой многочисленные жертвы.

Как ранее сообщалось, в Сирии погибло восемь человек, а еще семеро получили ранения в результате взрыва в северо-восточной провинции Хасеке.

Напомним, ранее сообщалось, Турция заявила о развертывании военной операции в Сирии против войск режима Башара Асада. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что операция Весенний щит в сирийской провинции Идлиб проходит успешно.