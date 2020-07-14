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В России хотят наказывать украинцев за призывы вернуть украденный Крым

В Госдуме пригрозили ответственностью за призывы к "нарушению территориальной целостности РФ".

14 июля 2020, 19:57
Госдума
Госдума намерена наказывать украинцев за призыв вернуть украденный Крым / "ТВ Центр"

Новости России - Госдума приняла в первом чтении законопроект о признании экстремистскими призывов к отчуждению части российской территории.

Об этом сообщила пресс-служба Госдумы РФ. Глава законодательного органа Вячеслав Володин отметил, что законопроект направлен на реализацию новых норм Конституции.

"После принятия закона экстремизмом будут считаться призывы к нарушению территориальной целостности РФ, в том числе, отчуждению части ее территории. Любые призывы отделить от России регион или его часть неприемлемы и должны строго пресекаться", – заявил Володин.

Он также пригрозил ответственностью украинским политикам за призывы вернуть аннексированный Россией Крым.

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"Заявления в отношении Крыма, которые они будут делать, за собой повлекут наказание по законам Российской Федерации. Мы сможем потребовать экстрадиции к нам в страну. С другой стороны, это вопросы, которые и в дальнейшем будут также предъявлены. Поэтому многие горячие головы, возможно, остудят после того, как мы примем нормы этого закона. И они поймут, что это очень серьезно наказывается", – заявил глава Госдумы.

Володин пообещал, что закон примут до конца весенней сессии.

Ранее Главред писал о том, что бывший депутат Госдумы России, оппозиционер Илья Пономарев сообщил, что Кремль смотрит на рейтинги президента Владимира Зеленского.

Как сообщал Главред, в России вступили в силу поправки в Конституцию, предусматривающие "обнуление" президентских сроков Владимира Путина.

Всего в Основной Закон внесено 206 поправок, они были утверждены в ходе всероссийского голосования, которое продлилось с 25 июня по 1 июля.

Госдума РФ новости России новости Крыма
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