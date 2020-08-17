Революция и переворот: протесты в Беларуси опасны для РФ – политолог

В России революция может начаться из регионов, считает Алексей Буряченко.
Массовые протесты, охватившие в последнее время Беларусь, могут оказать серьезное влияние на революцию в Российской Федерации.
Такое мнение высказал политолог Алексей Буряченко в эфире канала Украина 24.
При этом эксперт сравнил ситуацию в Беларуси с массовыми протестами, которые проходят в российском Хабаровске.
"Это (протесты в Беларуси - ред.) ляжет на благодатную почву в Российской Федерации", - уверен политолог.
Вместе с тем он обратил внимание на то, что настоящая революция в России может начаться именно из регионов.
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"Ведь мы знаем, что в России смена власти происходит не в Москве. В Москве - так сказать, дворцовые перевороты, а революции идут именно из регионов. Как раз то, что сейчас в России происходит", — добавил Буряченко.
Напомним, ранее Лукашенко заявил о том, что Украина, "приказывает провести нам новые выборы. Если пойдем на поводу у них, то погибнем как нация".