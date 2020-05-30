Рейтинг доверия россиян к Путину рухнул до небывалых 25%

Путин стремительно теряет электорат / Reuters

Впервые рейтинг президента России Владимира Путина снизился настолько сильно – главе государства доверяет только четверть населения страны.

Как свидетельствует опрос Левада-Центра, вторым по популярности среди населения стал министр обороны России Сергей Шойгу, ему одобряют 14% россиян.

По данным исследования, на третьем месте расположился премьер-министр Михаил Мишустин с 11% симпатий. При этом лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому доверяет лишь каждый десятый гражданин РФ.

Социологи констатируют, что доверие россиян к Путину неуклонно падает ориентировочно с ноября 2017 года. И если тогда в его поддержку высказались 59% жителей России, то сейчас симпатии снизились до рекордных 25%. Наибольшая поддержка у российского лидера была в 2015 году, через год после аннексии Крыма – она составила 85%. А, например, в марте 2013 года поддержка Путина в России составляла 63%.

Напомним, Левада-Центр и ранее сообщал, что поддержка Путина в РФ снижается до исторического минимума.

Как ранее сообщалось, президент Владимир Зеленский остается лидером электоральных симпатий украинцев. Если бы выборы президента состоялись в конце апреля, более 42% украинцев проголосовали бы за действующего президента.