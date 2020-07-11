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Стало известно, как Янукович шикарно отметил в России юбилей

Беглому президенту исполнилось 70 лет.

11 июля 2020, 17:35
Виктор Янукович
Виктор Янукович с размахом отпраздновал 70-летние в Сочи / Reuters

Бывший президент Украины Виктор Янукович 9 июля отпраздновал 70-летний юбилей в российском изгнании с особой роскошью.

Экс-глава государства провел праздничный день в курортном Сочи в компании бывшего президента РФ Дмитрия Медведева. Об этом информирует издание Гордон со ссылкой на собственные источники.

Собеседники утверждают, что Янукович отпраздновал юбилей в элитном казино. Он пригласил немало гостей, среди них, в частности, были замечены бывший президент и бывший премьер-министр РФ, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, бывший мэр Сочи Пахомов и губернатор Краснодарского края.

По информации источников, все гости праздничного мероприятия в честь Януковича предварительно сдали тесты на Covid-19, и получили результаты. Также известно, что фешенебельное казино в этот день закрыли для других посетителей и все заведение обслуживало украинского президента-беглеца в его юбилей.

Напомним, суд Киева избрал меру пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об узурпации власти.

Как сообщалось, бывший председатель Верховной Рады Александр Турчинов рассказал о ситуации вокруг побега экс-президента Виктора Януковича из Украины в 2014 году.

Тем временем бывший народный депутат, один из сотников Майдана Владимир Парасюк рассказал о том, как во время Революции достоинства вел огонь по правоохранителям.

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