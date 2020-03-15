Сбить вертолет с Януковичем: Турчинов рассказал о погоне за "легитимным"

Александр Турчинов рассказал о погоде за Виктором Януковичем / Скриншот

Бывший председатель Верховной Рады Александр Турчинов рассказал о ситуации вокруг побега экс-президента Виктора Януковича из Украины в 2014 году.

В частности, он прокомментировал утверждение о том, что давал приказ сбить вертолет, в котором находился Янукович.

"Он (Виктор Янукович, - ред.) еще рассказывал, что Турчинов дал команду сбивать вертолет. Это неправда, никто команды "сбивать" не давал. Но я требовал посадить вертолет и доставить Януковича в Киев. Из Харькова Янукович вылетел в Донецк, а из Донецка на машинах, скрываясь, направился, как нам стало известно, в Крым. Поэтому на тот момент народные депутаты - [Арсен] Аваков и [Валентин] Наливайченко с десятью, по-моему, бойцами вылетели в Крым", - рассказал Турчинов Крым Реалии.

Отметим, что пользователи весьма скептически оценили откровения Турчинова:

"Сказки Венского леса", "Треба було збивать. Ліберали хрєнові", "Соплежуй зачастил", "Чем дальшеот 14 года тем героичнее мемуары... страна непуганных крыс", "Вата поверит и в эти сказки", - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Турчинов вспомнил о том, как звонил по телефону президенту РФ Владимиру Путину во время аннексии Крыма.