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Кадыров в США попал под санкции

Российского чиновника обвиняют в нарушении прав человека.

20 июля 2020, 19:38
Кадыров,
Кадыров попал в США под санкции / Reuters

Госсекретарь США Майк Помпео 20 июля заявил, что главу Чечни Рамзана Кадырова внесли в санкционный список.

"Сегодня Госдепартамент вводит санкции против Рамзана Кадырова, главы Чеченской Республики в составе Российской Федерации", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Государственного департамента Штатов.

В Госдепе подчеркивают, что санкции вводятся из-за "причастности Кадырова к серьезным нарушениям прав человека" в Чечне.

В заявлении акцентируют, что Белый дом "осудил угрозы насилия со стороны главы российской Чеченской Республики Рамзана Кадырова в отношении двух журналистов в связи с освещением ими пандемии COVID-19".

Отметим, ограничения распространяются на его супругу Медни Кадырову, а также дочерей Айшат Кадырову и Хадижат Кадырову.

"Мы будем призывать страны со схожими взглядами принимать аналогичные меры", — заявил Помпео.

После заявления Госдепа Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале фотографию, на которой он запечатлен в оружейной комнате с двумя пулеметами в руках.

"Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!" — написал лидер Чечни.

/ Фото: Telegram/Рамзан Кадыров

Читайте также"Придется ответить": Кадыров снова вспомнил об извинениях ЗеленскогоНапомним, США ввели санкции против трех физических лиц и пяти компаний, связанных с Евгением Пригожиным, которого называют близким к окружению президента РФ Владимира Путина бизнесменом. Эмбарго коснулось компаний в Таиланде, Судане и Гонконге.

Как ранее сообщалось, в Вашингтоне пригрозили России жесткими санкциями в случае развязывания новой военной кампании против Украины.

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