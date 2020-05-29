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Трамп разорвал все отношения США с ВОЗ

29 мая 2020, 23:43

По словам главы Белого дома, в организации игнорировали предложения американской стороны.

ВОЗ, здание
ВОЗ остается без американских денег / Reuters

Президент США Дональд Трамп полностью разорвал отношения со Всемирной организацией здравоохранения.

Как сообщил американский лидер на пресс-конференции, причина заключается в отказе провести необходимые реформы.

"Поскольку они не смогли осуществить запрошенные и крайне необходимые реформы, мы сегодня прервем наши отношения со Всемирной организацией здравоохранения", - сказал Трамп журналистам.

По словам главы государства, Китай и дальше уходит от ответственности за создание условий для пандемии коронавируса. Поэтому США все свои средства из ВОЗ перенаправят в другие организации.

Трамп напомнил, что он выделял ВОЗ примерно 450 млн долл, в то время как Китай - 40 млн. долл. Также Вашингтон представлял организации детальный план реформ, но они были проигнорированы.

Как ранее сообщалось, Трамп пригрозил Всемирной организации здоровья прекращением финансирования и выходом из организации в том случае, если ВОЗ в течение 30 дней не исправит ошибки, которые привели к масштабной эпидемии коронавируса.

Напомним, в Вашингтоне считают Китай ответственным за распространение коронавирусной инфекции СOVID-19 по всему миру. Вследствие этого США готовы ввести санкции в отношении Китая, чтобы привлечь государство к ответственности.

новости США Дональд Трамп ВОЗ деньги
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