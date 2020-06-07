Трамп вынужден уступить: стало известно о решении по Нацгвардии в Вашингтоне

Трамп утверждает, что войска могут вернуться в любой момент / GettyImages

Американский президент Дональд Трамп, который ранее заявлял о готовности подавить массовые беспорядки в США при помощи военной силы, дал команду о выводе войск из Вашингтона.

Об этом глава государства написал на своей странице в микроблоге Twitter.

По словам Трампа, он дал приказ Нацгвардии выводить войска из Вашингтона, так как ситуация в городе находится под полным контролем властей.

Однако президент подчеркнул, что в случае потребности военные "могут быстро вернуться" в Вашингтон.

Напомним, 1,6 тыс американских военных были введены в Вашингтон 2 июня по причине массовых акций протестов в городе. Тогда помощник главы Пентагона Джонатан Хофман заявил, что вооруженные силы приведены в полную боевую готовность и могут применить силу.

Позже в Пентагоне заявили, что Трамп действительно может развернуть войска для ликвидации массовых беспорядков на территории США, однако в ведомстве категорически не одобряют такую идею.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп хотел ввести 10-тысячную военную группировку в район Вашингтона с целью подавления беспорядков, однако договориться с начальством Пентагона ему не удалось.