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Мечеть в соборе Святой Софии: в ЕС возмущены решением Турции

В Европе убеждены, что святыня имеет символическое значение.

10 июля 2020, 23:55
Собор Святой Софии
Собор Святой Софии не хотят видеть мечетью / Фото: pixabay.com

Верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель высказал сожаление в связи с решением Турции вернуть статус мечети собору Святой Софии.

"Решение президента Турции Тайипа Эрдогана передать монумент под управление религиозным властям достойно сожаления", - сказано в сообщении Европейской службы внешних действий.

В ЕС подчеркнули, что святыня несет мощное символическое, историческое и общечеловеческое значение. По словам европейцев, Турция как член Альянса цивилизации, обязалась содействовать межрелигиозному и межкультурному диалогу, воспитывать толерантность и сосуществование.

Сожаление высказали в МИД Австрии, МИД Кипра, Ekathimerini и ЮНЕСКО.

"Мы глубоко сожалеем из-за сегодняшнего решения Турции превратить Айя-София в мечеть и не можем этого понять! Ликвидация статуса музея, открытого для всех культур и религий, это еще один шаг в сторону от Европы!" - отметил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.

Читайте такжеМасштабный пожар в Нотр-Даме: как выглядит собор сейчас"Кипр является жертвой, с турецкого вторжения 1974 года и последующей оккупации части его территории, турецкой организованной политики уничтожения и разграбления памятников религиозного и культурного наследия", - отметил министр Никос Христодулидис.

"ЮНЕСКО призывает турецкие власти незамедлительно начать диалог для того, чтобы предотвратить любые пагубные последствия для ценности этого исключительного наследия", - говорится в сообщении международной организации.

Как ранее сообщалось, в Стамбуле городские власти приняли решение, согласно которому собор Святой Софии из музея снова станет мечетью.

Напомним, Украина ввела санкции в отношении ряда российских музеев, университетов, научных учреждений и общественных организаций.

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