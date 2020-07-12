Венгрия ужесточает правила въезда из-за COVID-19: что ждет украинцев

Венгрия ужесточает правила въезда

Из-за вспышки коронавируса с соседних странах Венгрия приняла решение о введении со среды, 15 июля, новых ограничений на своих границах.

Как заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш, целью ограничений является недопущение носителей вируса в страну, сообщает Deutsche Welle.

Новые правила въезда в Венгрию: кого завернут на границе

По новым правилам на границах будут проверять состояние здоровья граждан Венгрии, которые возвращаются из стран, внесенных в "желтый" и "красный" списки (где сохраняется высокий уровень заболеваемости COVID-19).

В случае, если они не являются инфицированными, им придется пробыть 14 дней в карантине. Самоизоляции можно избежать, если гражданин может предъявить два негативных теста на коронавирус, сделанные в последние пять дней.

Что ждет украинцев на въезде в Венгрию

Такие правила касаются и иностранцев, прибывающих в Венгрию из стран "желтого списка". Иностранцам из стран, внесенных в "красный список", въезд в Венгрию будет запрещен. Это касается и украинцев, ведь Украину, а также Албанию, Черногорию и некоторые другие страны венгерские власти внесли именно в "красный список".

К "желтому списку" относятся, среди прочих стран, Сербия, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. А вот Хорватия, которая является популярным среди венгров туристическим направлением, находится в "зеленом списке".

Проскочить без ограничений на границе Венгрии: кому повезет

От ограничений освобождены транзитные путешественники, работники транспортной отрасли и деловые люди, которые едут в командировку, хотя их состояние здоровья также будут проверять.

Как отмечается, в мае Венгрия отменила большинство карантина и открыла границы с государствами ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 июля внешние границы Европейского союза будут полностью открыты для граждан 14 государств, в перечне нет Украины. Позже стало известно, что в ЕС смогут попасть отдельные категории украинцев.