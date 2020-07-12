УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Венгрия ужесточает правила въезда из-за COVID-19: что ждет украинцев

Венгрия стремится не допустить носителей вируса в страну.

12 июля 2020, 16:44
Венгрия
Венгрия ужесточает правила въезда

Из-за вспышки коронавируса с соседних странах Венгрия приняла решение о введении со среды, 15 июля, новых ограничений на своих границах.

Как заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш, целью ограничений является недопущение носителей вируса в страну, сообщает Deutsche Welle.

Новые правила въезда в Венгрию: кого завернут на границе

По новым правилам на границах будут проверять состояние здоровья граждан Венгрии, которые возвращаются из стран, внесенных в "желтый" и "красный" списки (где сохраняется высокий уровень заболеваемости COVID-19).

В случае, если они не являются инфицированными, им придется пробыть 14 дней в карантине. Самоизоляции можно избежать, если гражданин может предъявить два негативных теста на коронавирус, сделанные в последние пять дней.

Что ждет украинцев на въезде в Венгрию

Такие правила касаются и иностранцев, прибывающих в Венгрию из стран "желтого списка". Иностранцам из стран, внесенных в "красный список", въезд в Венгрию будет запрещен. Это касается и украинцев, ведь Украину, а также Албанию, Черногорию и некоторые другие страны венгерские власти внесли именно в "красный список".

К "желтому списку" относятся, среди прочих стран, Сербия, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. А вот Хорватия, которая является популярным среди венгров туристическим направлением, находится в "зеленом списке".

Проскочить без ограничений на границе Венгрии: кому повезет

От ограничений освобождены транзитные путешественники, работники транспортной отрасли и деловые люди, которые едут в командировку, хотя их состояние здоровья также будут проверять.

Как отмечается, в мае Венгрия отменила большинство карантина и открыла границы с государствами ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 июля внешние границы Европейского союза будут полностью открыты для граждан 14 государств, в перечне нет Украины. Позже стало известно, что в ЕС смогут попасть отдельные категории украинцев.

новости Украины Венгрия карантин коронавирус
Сейчас вы просматриваете новость «Венгрия ужесточает правила въезда из-за COVID-19: что ждет украинцев». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:44
Венгрия ужесточает правила въезда из-за COVID-19: что ждет украинцев
16:20
Стрижки до плеч 2020 – самые модные омолаживающие прически: фото Фото
16:14
В ВОЗ назвали причину "загадочной казахской пневмонии" Видео
15:56
В Киеве полицейские с автоматами ворвались в ночной клуб: стала известна причина Видео
15:30
Коронавирус в Украине и мире 12 июля: за сутки заболели еще 219 тысяч человек
15:20
"Путина коробит": Песков рассказал о реакции своего шефа на заявления Зеленского Видео
14:56
"Насильно мил не будешь": в Кремле заговорили о развале Минских соглашений Видео
14:42
Погода на завтра: синоптик пообещала дожди и похолодание
14:29
"Мы разошлись": Путин цинично оправдал аннексию Крыма Россией Видео
14:18
Около 12 тысяч жертв в день: эксперты предрекли голод из-за пандемии коронавируса
13:54
Эксперт рассказал о бардаке на курортных пляжах Украины Видео
13:39
В Украине объявили штормовое предупреждение: каким областям не повезет Видео
13:27
Коронавирус "переродился" и стал еще более заразным - ученые Видео
13:21
"Крым – это Россия": Центр ВНО оценил скандал вокруг кощунства киевских выпускников Видео
12:47
"Выведут под руки": в ОП поставили журналистам ультиматум – СМИ Видео
12:46
Уханьские ученые сдались США и слили данные о происхождении COVID-19 Видео
12:29
Протесты в Сербии из-за карантина переросли в массовые столкновения с полицией
12:15
Карантин не ослабят: в Украине 7 областей затянула "трясина" коронавируса Видео
11:59
"Всплеск энтузиазма у козлов": Путину нужна новая война – политолог Видео
11:38
Россия похвасталась созданием "первой в мире вакцины от COVID-19"
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять