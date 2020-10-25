УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Обнародован сценарий свержения Лукашенко

25 октября 2020, 14:47

6 ноября истекают полномочия Александра Лукашенко на пятом президентском сроке. В соответствии с Конституцией, и.о. президента становится премьер-министр.

Лукашенко
Эпоха Лукашенко может завершиться в ноябре / Reuters

Непризнание Западом итогов прошедших в Беларуси президентских выборов приведет к передаче фактической власти в руки премьер-министра республики и дальнейшему аресту Александра Лукашенко, рассказал эксперт по проблемам российско-белорусских отношений Дмитрий Болкунец.

"6 ноября истекают полномочия Александра Лукашенко на пятом президентском сроке. В соответствии с белорусской Конституцией, исполняющим обязанности президента республики с 6 ноября 2020 года становится премьер-министр Роман Головченко. Запад не признает Лукашенко президентом, они должны признать исполняющим обязанности президента Беларуси Головченко и направить ему 6 ноября телеграмму приветствия", — сказал Болкунец в комментарии URA.ru.

Политолог подчеркнул, что в современной истории Беларуси подобный эпизод двоевластия уже был.

"С 1999 по 2001 год для Запада легитимным главой государства являлся последний председатель Верховного Совета Семен Шарецкий. Сразу после признания Западом, Шарецкому пришлось покинуть республику. В дальнейшем на родину он не возвращался", - объяснил Болкунец.

В случае если Запад признает Головченко легитимным главой государства, белорусская номенклатура, по мнению политолога, также может признать нового исполняющего обязанности президента. Такой сценарий подразумевает дальнейший арест Лукашенко, или его бегство из страны, уверен Болкунец.

Протесты в Беларуси – о чем сообщалось ранее:

  • 25 октября истек срок ультиматума, который кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выдвинула лидеру страны Александру Лукашенко. Она потребовала, чтобы к 25 октября президент ушел в отставку, на улицах прекратилось насилие и все политзаключенные были освобождены. Также политик потребовала провести перевыборы главы государства до конца 2020 года. В этот день в Минске и других городах Беларуси люди вышли на акции протеста.
  • Лидер Беларуси Александр Лукашенко выразил готовность ограничить в рамках законодательства число президентских сроков, заявил политолог, бывший политзаключенный Юрий Воскресенский, который недавно вышел из СИЗО, где тоже участвовал в переговорах с главой государства.

Ситуация в Беларуси – о чем важно знать:

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

свержение Александр Лукашенко новости Беларуси Лукашенко новости
Сейчас вы просматриваете новость «Обнародован сценарий свержения Лукашенко». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

14:55
Война в Нагорном Карабахе: Иран ответил Баку и Еревану на боевые действия
14:52
Лестницы и ширмы для кукольного театра: в Житомире сделали "креативные" кабинки для голосования Фото
14:47
Обнародован сценарий свержения Лукашенко
14:45
Компенсация за ущерб: в Госдуме РФ ответили на претензию Киева
14:20
В моду на осень-зиму вернулись необычные женские куртки из 70-х: фото Фото
Реклама
14:18
Местные выборы в Украине 2020 - онлайн
14:15
По полторы тысячи за голос: под Киевом разоблачили сеть подкупа избирателей
14:15
Вбросы и оплата волонтерам: спикер опроса Зеленского ответил хейтерам Видео
13:58
"У Макрона психические расстройства": Париж жестко ответил на оскорбления Эрдогана Видео
13:27
Активисты заявили, что на вопросы от Зеленского можно отвечать по несколько раз Видео
13:21
Зеленский ответил на вопрос о стоимости всеукраинского опроса Видео
12:59
Переход на зимнее время: всё, что надо знать про стрелки часов и точное время Видео
12:50
Ультиматум Тихановской: в Беларуси объяснили, что похоронит режим Лукашенко Видео
12:33
Всенародный опрос от Зеленского: в полиции рассказали о первых жалобах Видео
12:31
Разумков рассказал, будет ли второй тур выборов
12:03
В последний день ультиматума Тихановской в центр Минска стянули тучу силовиков Видео
11:56
Алиев выдвинул условие прекращения огня в Карабахе и назвал дату Видео
11:28
"Это не обязательно": Аваков высказался по поводу опроса Зеленского Видео
11:27
"Студенты и бесхозные урны": в Сети рассказали, как проходит опрос от Зеленского Видео
11:09
Премьер Шмыгаль оценил возможность локдауна в Украине и назвал проблему
Реклама
10:49
Мощный взрыв в Азовском море: танкер отбуксировали, трех россиян еще не нашли Видео
10:21
Скандал и обнаженка: Зеленский проголосовал на выборах и принял участие в опросе Видео
10:19
Премьер Шмыгаль проголосовал на местных выборах
10:06
Насиловали, остригли и задушили сумкой: на Троещине нашли изувеченное тело женщины
09:56
"Мне есть чем заняться": Разумков проигнорировал опрос Зеленского Видео
09:47
Ученые заявили, что плазма крови переболевших коронавирусом бесполезна Видео
09:32
Верховный суд поставил точку в деле по иску к Зеленскому из-за опроса в день выборов Видео
09:12
Коронавирус в Киеве 25 октября: свежие данные о жертвах и новых больных Видео
08:58
"Мы проиграли бой": Алиев спрогнозировал будущее армян в Карабахе Видео
08:53
Судьба Путина решится на американских выборах мнение
08:51
Коронавирус в Украине 25 октября – за сутки обнаружили еще 6 тысяч больных Видео
08:31
В Раде предложили взыскать с РФ компенсацию за убытки: названа сумма
08:26
Эксперимент со Шмыгалем убедительно доказал печальный факт об Украине мнение
07:59
В России снайпер застрелил известного бизнесмена на выходе из бани
07:45
Юлия Панкова раскрыла в чем польза и уникальные свойства свеклы
07:42
Кардиолог озвучила смертельно опасные для здоровья факторы при Covid-19 Видео
07:30
Взрыв на танкере Генерал Ази Асланов в Азовском море: ищут трех россиян Видео
07:16
Новый всплеск COVID-19: врач дал тревожный прогноз и назвал сроки Видео
07:05
Идеальный завтрак из яиц - рецепт основателя группы СКАЙ Олега Собчука
06:31
В моде легендарная стрижка сессон из 70-х: кому подходит и фото Фото
Реклама
05:55
Гороскоп на ноябрь 2020: астрологи раскрыли, кто будет под мощнейшей защитой Видео
05:27
День тещи и свекрови – поздравления веселые и красивые открытки
05:03
Доллар по 40: эксперт объяснил неизбежность обвала гривны Видео
04:28
С Днем маркетолога – поздравления на удачу и прикольные картинки
04:25
Эрдоган провел переговоры с Алиевым: о чем договорились по Карабаху Видео
03:50
Катастрофа и распад страны: эксперт дал "адский" прогноз насчет тотального локдауна Видео
03:13
Ученые назвали отличное средство против тревоги Видео
02:21
Гороскоп на 26 октября для всех: окрыленность и воздержание от риска Видео
01:47
Хабиб Нурмагомедов защитил титул и объявил о завершении карьеры Видео
00:19
Прикольные поздравления с Днем автомобилиста в прозе, в стихах и улетные открытки
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять