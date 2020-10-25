Обнародован сценарий свержения Лукашенко

Эпоха Лукашенко может завершиться в ноябре / Reuters

Непризнание Западом итогов прошедших в Беларуси президентских выборов приведет к передаче фактической власти в руки премьер-министра республики и дальнейшему аресту Александра Лукашенко, рассказал эксперт по проблемам российско-белорусских отношений Дмитрий Болкунец.

"6 ноября истекают полномочия Александра Лукашенко на пятом президентском сроке. В соответствии с белорусской Конституцией, исполняющим обязанности президента республики с 6 ноября 2020 года становится премьер-министр Роман Головченко. Запад не признает Лукашенко президентом, они должны признать исполняющим обязанности президента Беларуси Головченко и направить ему 6 ноября телеграмму приветствия", — сказал Болкунец в комментарии URA.ru.

Политолог подчеркнул, что в современной истории Беларуси подобный эпизод двоевластия уже был.

"С 1999 по 2001 год для Запада легитимным главой государства являлся последний председатель Верховного Совета Семен Шарецкий. Сразу после признания Западом, Шарецкому пришлось покинуть республику. В дальнейшем на родину он не возвращался", - объяснил Болкунец.

В случае если Запад признает Головченко легитимным главой государства, белорусская номенклатура, по мнению политолога, также может признать нового исполняющего обязанности президента. Такой сценарий подразумевает дальнейший арест Лукашенко, или его бегство из страны, уверен Болкунец.

Протесты в Беларуси – о чем сообщалось ранее:

25 октября истек срок ультиматума, который кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выдвинула лидеру страны Александру Лукашенко. Она потребовала, чтобы к 25 октября президент ушел в отставку, на улицах прекратилось насилие и все политзаключенные были освобождены. Также политик потребовала провести перевыборы главы государства до конца 2020 года. В этот день в Минске и других городах Беларуси люди вышли на акции протеста.

Лидер Беларуси Александр Лукашенко выразил готовность ограничить в рамках законодательства число президентских сроков, заявил политолог, бывший политзаключенный Юрий Воскресенский, который недавно вышел из СИЗО, где тоже участвовал в переговорах с главой государства.

Ситуация в Беларуси – о чем важно знать:

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.