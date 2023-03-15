Обогнал Джонсона и Трампа: сеть взорвалась мемами на политика с самой забавной прической

В медиа уже окрестили эту прическу "шлемом для боя", а пользователи сети не сдержались и наделали мемов.

Журналисты определили политика с самой смешной прической/ УНИАН, Twitter Populism Updates

Журналисты издания Politico составили рейтинг политиков с самой ужасной прической, первое место в котором присвоили эстонскому депутату Рейну Эплеру.

Согласно рейтингу, прическа экс-министра Правительства от эстонской партии EKRE переплюнула прическу бывшего президента США Дональда Трампа, члена британского парламента Майкла Фабриканта и экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Соответствующий рейтинг составил обозреватель Politico Пол Деллисон.

Деллисон пошутил, что Эплер, возможно, не мог определиться со своей прической, поэтому попросил парикмахера сделать "всего понемногу".

видео дня

"Он выглядит так, будто носит шлем, готовый к бою, или, возможно, поскольку Эплер и его группа крайне правые, его парикмахер – беженец, который мстит", – отмечается в комментарии обозревателя издания.

Пользователи сети не стали в стороне от такой ситуации. Они начали высказываться, что считают прическу не такой ужасной, как очень забавной. При этом многие начали делать мемы на прическу Эплера.

Пользователи сети начали делать мемы на прическу эстонского политика Рейна Эплера/ скрин

скрин

скрин

скрин

скрин

скрин

Ранее сообщалось, что девушка хотела прическу как у Рэйчел из "Друзей", но стала звездой сети. Она заплатила 330 долларов (более 12 тысяч гривен), а результат просто довел ее до слез, ведь был далеким от реальности.

Напомним, ранее Главред рассказывал, что будет, если неделю не мыть голову. Нарушение банальных правил чистоты может привести к неприятным последствиям, до чего лучше не доводить.

Читайте также: