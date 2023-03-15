"Ближайшие недели будут решающими": польские полковники назвали 2 условия успешного контрнаступления ВСУ

Украинские военные перед тем, как наступать на российские оккупационные войска, должны найти их слабые места.

Польские полковники назвали 2 условия успешного контрнаступления ВСУ/ 93 ОМБр Холодный Яр, 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Для украинского контрнаступления будут решающими ближайшие недели. Есть два условия, которые могут сделать его успешным.

Во-первых, защитники Украины должны найти слабые места противника, и только тогда атаковать его. Во-вторых, в контрнаступление должны пойти обученные украинские военные с использованием западной техники. Об этом рассказали полковник Вооруженных сил Польши Анджей Кручинский и полковник войска Польского Мацей Матысяк, пишет Wiadomosci.

"Украине, чтобы переломить ситуацию, нужно сначала искать слабые места в соперника. Ближайшие недели будут решающими. Помните, что весенняя погода не способствует перемещению тяжелой техники. Часто принимается решение об атаке, но ожидаются оптимальные погодные условия", – рассказал полковник Вооруженных сил Польши Анджей Кручинский.

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Он отметил, что только при оптимальных погодных условиях можно замаскировать действия своих подразделений, и использовать свое техническое преимущество. В то же время полковник подчеркнул, что украинская армия имеет преимущество над оккупантами в технике, ведь захватчики сейчас используют технику, которую вывозят со складов. Однако защитникам Украины сначала нужно "увидеть, где они могут укусить", сказал Кручинский.

Полковник войска Польского Мацей Матысяк считает, что важным условием для успешного контрнаступления является уровень подготовки украинских военных, которые будут принимать в нем участие, а также применение западной техники.

"В ближайшие три месяца выяснится: кто что может. Обе армии сражаются. Как боксеры...", – подчеркнул Матысяк.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, издание The Economist со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что Украина быстро готовится к проведению контрнаступления. За прошедшие три месяца с 9 декабря 2022 года и до сих пор она получила 40% всей военной помощи, которую обещал Пентагон с начала полномасштабной войны – речь идет о помощи на сумму более 8 миллиардов долларов.

Заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь отмечал, что война в Украине сейчас находится в критической точке, следующие полгода могут стать решающими и определить весь дальнейший ход событий. По его словам, контрнаступление ВСУ заставит РФ действовать по одному из 3 сценариев: Россия либо выведет свои войска из Украины и "закроется", либо будет продолжать воевать, либо попытается "заморозить войну".

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что оккупационные войска РФ уже перешли к обороне. Они активно строят укрепления и роют окопы на оккупированных территориях Украины, в том числе и в Крыму. Это хороший знак, указывающий на то, что даже захватчики верят в контрнаступление украинских войск, сказал министр.

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