Один на один с Донбассом: у Лаврова едко отреагировали на драку Кивы и Тищенко

Захарова "советует" Украине создать сильный парламент / Reuters

В российском Министерстве иностранных дел едко прокомментировали потасовку в Верховной Раде, в ходе которой подрались депутаты Илья Кива и Николай Тищенко. Россияне вспомнили заявление Зеленского о Западе и Донбассе, и "посоветовали" украинцам вместо сильной армии построить "мощный парламент". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своем Telegram-канале она написала о том, что украинским властям, дескать, вместо разговоров о "самой мощной армии в Европе", следует создать "самый мощный парламент". И тогда якобы не нужна будет сильная армия.

Читайте также"В тюрьме будешь сидеть, гнида": соратник Медведчука сделал резкое заявление в адрес Потураева"Посмотрела на будни украинских парламентариев и вспомнила заявление президента Зеленского о том, что Украина будет вынуждена создать самую мощную армию в Европе, если Запад оставит Киев один на один в решении вопроса урегулирования конфликта на Донбассе. Может, сначала создать хотя бы самый мощный парламент?", - подчеркнула Мария Захарова.

Драка в Верховной Раде

Парламентарий от Слуги народа Никита Потураев в четверг, 17 июня, с трибуны Верховной Рады заявил о том, что эпоха бедности в стране может завершиться только тогда, когда "расстреляют ОПЗЖ".

После его заявления депутаты от фракции Медведчука собрались у трибуны. Завязалась потасовка, во время которой подрались нардеп от Слуги народа Николай Тищенко и парламентарий от ОПЗЖ Илья Кива.

Нардеп от фракции Евросолидарность Алексей Гончаренко сказал, что Потураев извинился за свои высказывания.