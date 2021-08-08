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Огонь близок к домам: горит еще одна страна Европы

8 августа 2021, 23:24
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Пожары охватили Черногорию.

Черногория пылает огнем/Sladjana Vujacic

Пожары стремительно распространяются по Европе. Столицу Черногории - Подгорицу охватил огонь, который вспыхнул в лесу. Пламя уже подобралось к жилым домам.

Местные власти утверждают, что причиной масштабного лесного пожара стал поджог. Об этом заявил мэр Подгорицы Иван Вуковиц в Twitter.

"Пока наши коллеги день и ночь следили за Горицей и Любовичем, кто-то использовал возможность и устроил пожар на Мало-Брдо. Служба защиты выехала на место. Надеюсь на эффективную реакцию полиции", - написал глава столицы Черногории.

Между тем, по данным Национального черногорского телевидения, огонь массово распространился на возвышенности Мало-Брдо и уже подошел к домам жителей Подгорицы.

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Кроме этого, пожар также охватил окрестности Никшича, который является вторым по величине городом в стране.

"Мы стараемся изо всех сил, у нас есть поддержка воздушно-вертолетного подразделения Министерства внутренних дел. Но тушение осложняется сильным ветром", - заявил директор городской службы защиты и спасения Славко Тадич.

Также пожары зафиксированы вблизи: Границе, Бршно, Буавице, Куцко-брдо, Планинка, Трепча, Негош, Враченовичи, Пусти Лисац, Седла.

Напомним, в мире фиксируется рекордная жара, которая провоцирует масштабные лесные пожары. В последнее время от большого огня пострадали Турция, Греция и российская Якутия.

Как писал Главред, в Греции не утихают страшные масштабные пожары, уничтожающие не только леса, но и дома людей. Огонь сильно приблизился к столице страны - Афинам. Эвакуированы тысячи людей, сотни домов и автомобилей сгорели дотла. Погибло два человека.

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