Оккупанты из РФ не могут ни наступать, ни удерживать захваченные территории - британская разведка

Российское вторжение в Украину захлебнулось / Reuters

Россия понесла серьезные потери в войне против Украины. Российским агрессорам с трудом даются не только наступательные операции, но и защита ранее оккупированной территории.

Сейчас РФ проводит передислокацию войск, чтобы доукомплектовать подразделения, говорится в свежем отчете британской разведки.

Отмечается, что Россия передислоцирует силы из таких дальних мест, как Восточный военный округ, Тихоокеанский флот и Армения.

Также в РФ стремятся заручиться помощью других государств и наемников.

"От украинского сопротивления погибает столько российских военных, что теперь россияне, вероятно, не будут в ближайшее время пытаться вести наступательные операции, а будут ждать ротации и резервы", - сообщил исполнительный редактор издания DefenseOne Кевин Барон.

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Как сообщал Главред, 16 марта 2022 года начались двадцать первые сутки войны Украины с российскими захватчиками. Вооруженные силы Украины наносят сокрушительные удары по группировкам войск и тыловой инфраструктуре оккупантов. На отдельных направлениях ВСУ перешли в контрнаступление.

Согласно данным Генштаба, общие боевые потери России с 24 февраля по 16 марта ориентировочно составили:

личного состава - около 13800 человек;

танков ‒ 430 ед.;

боевых бронированных машин ‒ 1375 ед.;

артиллерийских систем – 190 ед.;

РСЗО - 70 ед.;

средств ПВО - 43 ед.;

самолетов – 84 ед.;

вертолетов – 108 ед.;

автомобильной техники - 819 ед;

кораблей/катеров - 3 ед.;

цистерн с ГСМ - 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 11;

специальной техники – ​​10.

Тем временем в Центре противодействия дезинформации при СНБО сообщили, что за время полномасштабного вторжения России в Украину ликвидированы 10 представителей высшего командования российских войск, а именно: четыре генерал-майора, три полковника и три подполковника.

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