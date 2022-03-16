Оккупанты из РФ не могут ни наступать, ни удерживать захваченные территории - британская разведка

Россия передислоцирует силы из Восточного военного округа, Тихоокеанского флота и Армении, а также пытается заручиться помощью других государств и наемников.
Россия понесла серьезные потери в войне против Украины. Российским агрессорам с трудом даются не только наступательные операции, но и защита ранее оккупированной территории.
Сейчас РФ проводит передислокацию войск, чтобы доукомплектовать подразделения, говорится в свежем отчете британской разведки.
Отмечается, что Россия передислоцирует силы из таких дальних мест, как Восточный военный округ, Тихоокеанский флот и Армения.
Также в РФ стремятся заручиться помощью других государств и наемников.
"От украинского сопротивления погибает столько российских военных, что теперь россияне, вероятно, не будут в ближайшее время пытаться вести наступательные операции, а будут ждать ротации и резервы", - сообщил исполнительный редактор издания DefenseOne Кевин Барон.
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Как сообщал Главред, 16 марта 2022 года начались двадцать первые сутки войны Украины с российскими захватчиками. Вооруженные силы Украины наносят сокрушительные удары по группировкам войск и тыловой инфраструктуре оккупантов. На отдельных направлениях ВСУ перешли в контрнаступление.
Согласно данным Генштаба, общие боевые потери России с 24 февраля по 16 марта ориентировочно составили:
- личного состава - около 13800 человек;
- танков ‒ 430 ед.;
- боевых бронированных машин ‒ 1375 ед.;
- артиллерийских систем – 190 ед.;
- РСЗО - 70 ед.;
- средств ПВО - 43 ед.;
- самолетов – 84 ед.;
- вертолетов – 108 ед.;
- автомобильной техники - 819 ед;
- кораблей/катеров - 3 ед.;
- цистерн с ГСМ - 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 11;
- специальной техники – 10.
Тем временем в Центре противодействия дезинформации при СНБО сообщили, что за время полномасштабного вторжения России в Украину ликвидированы 10 представителей высшего командования российских войск, а именно: четыре генерал-майора, три полковника и три подполковника.
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