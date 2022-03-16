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"Поехали на концерт к Кобзону": ВСУ ликвидировали 10 представителей высшего командования России

16 марта 2022, 10:11

За время полномасштабного вторжения России в Украину силами обороны были ликвидированы четыре российских генерал-майора, три полковника и три подполковника.

российские военные
Российская армия несет большие потери в войне в Украине / УНИАН

Война в Украине продолжается уже двадцать дней. За это время силы обороны Украины ликвидировали 10 представителей высшего командования российских войск.

Как сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО, за время полномасштабного вторжения России в Украину ликвидированы четыре генерал-майора, три полковника и три подполковника.

По предварительным подсчетам, армия оккупантов на украинской земле потеряла:

  • генерал-майора Тушаева Магомеда;
  • генерал-майора Герасимова Виталия;
  • генерал-майора Колесникова Андрея;
  • генерал-майора Суховецкого Андрея;
  • полковника Захарова Андрея;
  • полковника Порохню Сергея;
  • полковника Николаева Игоря;
  • подполковника Агаркова Юрия;
  • подполковника Софронова Дмитрия;
  • подполковника Ермолина Михаила.

"Смерть ждет каждого военного РФ, каким бы "элитным" его ни считали оккупанты. На украинской земле ему одна цена – удобрение для черноземов. Слава Украине!" – говорится в сообщении.

Согласно данным Генштаба, общие боевые потери России с 24 февраля по 16 марта ориентировочно составили:

  • личного состава - около 13800 человек;
  • танков ‒ 430 ед.;
  • боевых бронированных машин ‒ 1375 ед.;
  • артиллерийских систем – 190 ед.;
  • РСЗО - 70 ед.;
  • средств ПВО - 43 ед.;
  • самолетов – 84 ед.;
  • вертолетов – 108 ед.;
  • автомобильной техники - 819 ед;
  • кораблей/катеров - 3 ед.;
  • цистерн с ГСМ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 11;
  • специальной техники – ​​10.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Как сообщал Главред, в РФ нет плана Б после провала вторжения в Украину, а среди элит начинается паника, рассказал расследователь Bellingcat Христо Грозев.

Российская армия, которую Владимир Путин кинул на захват Украины, сможет поддерживать полную боеспособность еще всего 10-14 дней. После этого оккупанты будут пытаться удержать территорию, которую они уже захватили. Такой прогноз озвучили накануне высокопоставленные источники из Министерства обороны Великобритании.

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