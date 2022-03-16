"Поехали на концерт к Кобзону": ВСУ ликвидировали 10 представителей высшего командования России

За время полномасштабного вторжения России в Украину силами обороны были ликвидированы четыре российских генерал-майора, три полковника и три подполковника.
Война в Украине продолжается уже двадцать дней. За это время силы обороны Украины ликвидировали 10 представителей высшего командования российских войск.
Как сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО, за время полномасштабного вторжения России в Украину ликвидированы четыре генерал-майора, три полковника и три подполковника.
По предварительным подсчетам, армия оккупантов на украинской земле потеряла:
- генерал-майора Тушаева Магомеда;
- генерал-майора Герасимова Виталия;
- генерал-майора Колесникова Андрея;
- генерал-майора Суховецкого Андрея;
- полковника Захарова Андрея;
- полковника Порохню Сергея;
- полковника Николаева Игоря;
- подполковника Агаркова Юрия;
- подполковника Софронова Дмитрия;
- подполковника Ермолина Михаила.
"Смерть ждет каждого военного РФ, каким бы "элитным" его ни считали оккупанты. На украинской земле ему одна цена – удобрение для черноземов. Слава Украине!" – говорится в сообщении.
Согласно данным Генштаба, общие боевые потери России с 24 февраля по 16 марта ориентировочно составили:
- личного состава - около 13800 человек;
- танков ‒ 430 ед.;
- боевых бронированных машин ‒ 1375 ед.;
- артиллерийских систем – 190 ед.;
- РСЗО - 70 ед.;
- средств ПВО - 43 ед.;
- самолетов – 84 ед.;
- вертолетов – 108 ед.;
- автомобильной техники - 819 ед;
- кораблей/катеров - 3 ед.;
- цистерн с ГСМ - 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 11;
- специальной техники – 10.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Как сообщал Главред, в РФ нет плана Б после провала вторжения в Украину, а среди элит начинается паника, рассказал расследователь Bellingcat Христо Грозев.
Российская армия, которую Владимир Путин кинул на захват Украины, сможет поддерживать полную боеспособность еще всего 10-14 дней. После этого оккупанты будут пытаться удержать территорию, которую они уже захватили. Такой прогноз озвучили накануне высокопоставленные источники из Министерства обороны Великобритании.
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