"Поехали на концерт к Кобзону": ВСУ ликвидировали 10 представителей высшего командования России

Российская армия несет большие потери в войне в Украине / УНИАН

Война в Украине продолжается уже двадцать дней. За это время силы обороны Украины ликвидировали 10 представителей высшего командования российских войск.

Как сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО, за время полномасштабного вторжения России в Украину ликвидированы четыре генерал-майора, три полковника и три подполковника.

По предварительным подсчетам, армия оккупантов на украинской земле потеряла:

генерал-майора Тушаева Магомеда;

генерал-майора Герасимова Виталия;

генерал-майора Колесникова Андрея;

генерал-майора Суховецкого Андрея;

полковника Захарова Андрея;

полковника Порохню Сергея;

полковника Николаева Игоря;

подполковника Агаркова Юрия;

подполковника Софронова Дмитрия;

подполковника Ермолина Михаила.

"Смерть ждет каждого военного РФ, каким бы "элитным" его ни считали оккупанты. На украинской земле ему одна цена – удобрение для черноземов. Слава Украине!" – говорится в сообщении.

Согласно данным Генштаба, общие боевые потери России с 24 февраля по 16 марта ориентировочно составили:

личного состава - около 13800 человек;

танков ‒ 430 ед.;

боевых бронированных машин ‒ 1375 ед.;

артиллерийских систем – 190 ед.;

РСЗО - 70 ед.;

средств ПВО - 43 ед.;

самолетов – 84 ед.;

вертолетов – 108 ед.;

автомобильной техники - 819 ед;

кораблей/катеров - 3 ед.;

цистерн с ГСМ - 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 11;

специальной техники – ​​10.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Как сообщал Главред, в РФ нет плана Б после провала вторжения в Украину, а среди элит начинается паника, рассказал расследователь Bellingcat Христо Грозев.

Российская армия, которую Владимир Путин кинул на захват Украины, сможет поддерживать полную боеспособность еще всего 10-14 дней. После этого оккупанты будут пытаться удержать территорию, которую они уже захватили. Такой прогноз озвучили накануне высокопоставленные источники из Министерства обороны Великобритании.

Другие новости: