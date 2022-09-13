Окружение Путина взялось за Кадырова: Жданов рассказал, что ждет предводителя "Тик-ток" войск

Жданов рассказал, что ждет Кадырова / скриншот

Окружение Путина не хочет пускать Рамзана Кадырова в Москву, поэтому кремлевские прихвостни не допускают пиара лидера Чечни.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН отметил, что окружение российского диктатора Путина хочет "пустить Кадырова в забытье", чтобы о нем никто не слышал и не говорил.

"Окружение Путина боится и не хочет пустить Кадырова в Москву. А Кадыров такими популистскими заявлениями пытается продемонстрировать Путину, что он "преданный солдат". Он же как сказал: "Я предан солдат Путина, я выполню любой приказ". Он хочет пробиться", – отметил эксперт.

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Жданов говорит, что в Чечне тоже назревают внутренние проблемы, которых боится Кадыров. Поэтому он хочет обезопасить себя.

"Он чувствует угрозу и поэтому хочет быть поближе к Москве, к центральным властям. Скорее всего, он таким образом стремится, чтобы его забрали в Москву", - считает Жданов.

В то же время окружение Путина, которое, по словам эксперта, уже контролирует информационную сферу вокруг Путина, "не дает пиарить самого Кадырова".

"Я так понимаю, они хотят пустить его в забытье, чтобы о нем забыли и никто даже не упоминал. Это уже признаки внутренних интриг, которые плетутся вокруг самого Путина", - заметил Жданов.

Напомним, ранее бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) набросился с критикой на главу Чеченской республики Камзана Кадырова. Террориста возмутило то, что Кадыров исключил отпуска для силовиков во время "военной операции".

Ранее Кадыров пригрозил российским властям джихадом из-за включения одной священной мусульманской книги в список экстремистской литературы. Министерство юстиции назвало экстремистской книгу "Сахих аль-Бухари", которую считают второй священной книгой ислама после Корана. В ней собраны детали биографии пророка Мухаммада.

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