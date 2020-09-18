ООН приняла резолюцию по Беларуси - какие основные требования

Резолюция была предложена Германией от имени Евросоюза.
Совет ООН по правам человека на фоне массовых протестов в Беларуси принял важную резолюцию, в которой призвал власти страны начать переговоры с Координационным советом оппозиции. Резолюция была предложена Германией от имени Евросоюза.
Об этом говорится на сайте ООН в пятницу, 18 сентября.
В документе указано, что Совет "призывает белорусские власти вступить в диалог с политической оппозицией, включая Координационный совет и гражданское общество, чтобы гарантировать уважение законодательства о правах человека, в том числе гражданские и политические права".
Отмечается, что власти Беларуси не выполнили своих обязательств в сфере избирательных прав граждан во время президентских выборов 9 августа.
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СПЧ планирует провести "интерактивный диалог" о положении в Беларуси. Мониторингом ситуации в стране предложено заняться верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет.
В документе к Бачелет обращена просьба "вести тщательный мониторинг положения в области прав человека" в стране в контексте состоявшихся президентских выборов.
До конца года она должна будет подготовить "устный промежуточный доклад" на эту тему, "за которым последует интерактивный диалог", а также подготовить всеобъемлющий письменный доклад для обсуждения на следующей, 46-й сессии Совета, которая должна состояться в первой половине 2021 года.
Протесты в Беларуси - что было ранее:
- 1 сентября в ООН сообщили о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы после президентских выборов в Беларуси 9 августа, которые привели к массовым протестам и арестам в стране.
- 22 августа в Минске жертвы силовиков показали, как их избивали. Люди нарисовали на асфальте контуры камеры на шесть человек, после чего встали внутрь с плакатами: "Потерял сознание – били сильнее", "Нас заставили раздеться догола", "Узнали, что пианист – начали ломать пальцы", "Судили без адвоката", "Терял сознание от боли" и др.
- 22 августа Александр Лукашенко призвал белорусов "простить ошибки" силовиков, а большинство фото, где люди демонстрируют последствия жестоких избиений правоохранителями, он назвал фейками.